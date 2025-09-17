Secciones
Horóscopo chino 2025: metas que cada signo tendrá que cumplir antes de fin de año, según Ludovica Squirru

La famosa astróloga reveló lo que cada signo del horóscopo chino todavía debe cumplir en 2025.

Ludovica Squirru, la especialista en horóscopo chino Ludovica Squirru, la especialista en horóscopo chino
Hace 1 Hs

El horóscopo chino 2025, bajo la influencia de la Serpiente de Madera, invita a una etapa de transformación, introspección y aprendizajes profundos. Según la astróloga y escritora Ludovica Squirru, cada signo enfrentará desafíos particulares que revelarán metas ocultas a cumplir a lo largo del año. 

En este sentido, las claves del horóscopo chino 2025 se convierten en una guía para comprender qué le depara a cada animal del zodíaco oriental, desde la Rata hasta el Chancho. Según Squirru, conocer estas metas ocultas permitirá transitar el año con mayor conciencia, aprovechar las oportunidades y prepararse para cambios profundos tanto en el plano personal como en el colectivo.

Horóscopo chino: qué metas ocultas deberán cumplir cada signo en este 2025, según Ludovica Squirru

Según la astróloga y escritora Ludovica Squirru, la segunda parte del año de la Serpiente de Madera llega con desafíos y aprendizajes ocultos que cada signo del horóscopo chino deberá afrontar. Salud, vínculos, trabajo y desarrollo personal aparecen como ejes centrales para transitar este período. A continuación, las recomendaciones signo por signo:

Serpiente: enfocarse en la salud, fortalecer los lazos familiares y consolidar el terreno laboral.

Tigre: prepararse mental y energéticamente para enfrentar posibles dificultades.

Mono: atención especial a asuntos legales y reclamos pendientes.

Chancho: cultivar la paz interior y evitar confrontaciones.

Rata: superar desafíos emocionales y de salud confiando en la intuición.

Conejo: priorizar independencia y autocuidado.

Dragón: descansar, procesar información y tomar decisiones con visión a futuro.

Caballo: controlar la impulsividad, actuar con empatía y buscar decisiones altruistas.

Cabra: cuidar la salud, evitar excesos y sostener el equilibrio.

Gallo: practicar flexibilidad y adaptación frente a cambios inesperados.

Perro: evitar el aislamiento y fortalecer los vínculos sociales.

Buey: ejercitar paciencia y capacidad de adaptación en un entorno desafiante.

