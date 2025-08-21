Secciones
Horóscopo chino: quiénes terminarán agosto con buenas noticias económicas, según Ludovica Squirru

La especialista analizó la incidencia del Mono en los animales del zoo y detalló quiénes van a culminar el octavo mes del año con buenas noticias en materia económica.

Ludovica Squirru, la especialista en horóscopo chino
Hace 1 Hs

En sus predicciones del horóscopo chino  la reconocida astróloga Ludovica Squirru puso el foco en algunos animales del zoo de cara a la recta final de agosto. Los dragones y perros tendrán algunos sobresaltos, mientras que quienes son Dragón, Rata y Mono van a tener buenas noticias en materia de finanzas personales.

En su último libro publicado por Ediciones B, la especialista en astrología oriental detalló que la incidencia del Mono que rige desde este mes para todos los animales del zoo va a estar más marcada durante estos días.

Ludovica también considera que los Conejo son los representantes del signo más afortunado del zoo y les recomienda ejercitar la paciencia china para la espera en lo que queda del 2024.

“Los conejos no resienten tanto su año propio salvo en momentos clave: cuando cumplen 24 (los chinos dicen que entonces comienza la adultez) y cuando llegan a los 60 años. El fenómeno se llama ben ming nian, que significa ‘en esta vida’ o ‘año propio’”, especificó.

En el horóscopo chino quienes son Rata, Dragón y Mono van a culminar el octavo mes del año con buenas noticias en materia de economía y finanzas personales.

“La Rata estará particularmente afinada para detectar oportunidades de inversión y negocio. Su capacidad para analizar detalladamente las situaciones y tomar decisiones acertadas les permitirá hacer movimientos estratégicos que potenciarán su riqueza”, explicó la especialista.

Mientras tanto, le recomendó a los que son Dragón que “aprovechen oportunidades de inversión: su talento para identificar inversiones lucrativas puede incrementar significativamente su patrimonio” y que “tomen decisiones audaces”.

Por su parte, detalló que los Monos, que tienen todo el poder de su mes, van a terminar agosto bien posicionados para comenzar nuevos proyectos o expandir sus negocios actuales, de cara a lo que resta del 2024.

