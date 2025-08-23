Secciones
SociedadActualidad

Horóscopo chino: quiénes terminarán agosto con buenas noticias económicas, según Ludovica Squirru

La especialista analizó la incidencia del Mono en los animales del zoo y detalló quiénes van a culminar el octavo mes del año con buenas noticias en materia económica.

Ludovica Squirru, la especialista en horóscopo chino Ludovica Squirru, la especialista en horóscopo chino Diario Río Negro
Hace 1 Hs

En sus predicciones del horóscopo chino  la reconocida astróloga Ludovica Squirru puso el foco en algunos animales del zoo de cara a la recta final de agosto. Los dragones y perros tendrán algunos sobresaltos, mientras que quienes son Dragón, Rata y Mono van a tener buenas noticias en materia de finanzas personales.

En su último libro publicado por Ediciones B, la especialista en astrología oriental detalló que la incidencia del Mono que rige desde este mes para todos los animales del zoo va a estar más marcada durante estos días.

Horóscopo chino: los cinco signos que tendrán un excelente mes laboral, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los cinco signos que tendrán un excelente mes laboral, según Ludovica Squirru

Ludovica también considera que los Conejo son los representantes del signo más afortunado del zoo y les recomienda ejercitar la paciencia china para la espera en lo que queda del 2024.

“Los conejos no resienten tanto su año propio salvo en momentos clave: cuando cumplen 24 (los chinos dicen que entonces comienza la adultez) y cuando llegan a los 60 años. El fenómeno se llama ben ming nian, que significa ‘en esta vida’ o ‘año propio’”, especificó.

Horóscopo chino: quiénes terminarán agosto con buenas noticias económicas, según Ludovica Squirru

En el horóscopo chino quienes son Rata, Dragón y Mono van a culminar el octavo mes del año con buenas noticias en materia de economía y finanzas personales.

“La Rata estará particularmente afinada para detectar oportunidades de inversión y negocio. Su capacidad para analizar detalladamente las situaciones y tomar decisiones acertadas les permitirá hacer movimientos estratégicos que potenciarán su riqueza”, explicó la especialista.

Mientras tanto, le recomendó a los que son Dragón que “aprovechen oportunidades de inversión: su talento para identificar inversiones lucrativas puede incrementar significativamente su patrimonio” y que “tomen decisiones audaces”.

Por su parte, detalló que los Monos, que tienen todo el poder de su mes, van a terminar agosto bien posicionados para comenzar nuevos proyectos o expandir sus negocios actuales, de cara a lo que resta del 2024.

Temas Ludovica Squirru
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Vínculos de Manzur con una droguería relacionda con el escándalo Andis
1

Vínculos de Manzur con una droguería relacionda con el escándalo Andis

Acusan a la comisionada de Las Cejas de usar fondos públicos en obras privadas
2

Acusan a la comisionada de Las Cejas de usar fondos públicos en obras privadas

El caso Las Cejas y el clientelismo estructural
3

El caso Las Cejas y el clientelismo estructural

Las 5 claves de la semana: sufre Milei con derrotas en el Congreso y sospechas de coimas
4

Las 5 claves de la semana: sufre Milei con derrotas en el Congreso y sospechas de coimas

Buscan regular la responsabilidad en estacionamientos y en la seguridad de los autos
5

Buscan regular la responsabilidad en estacionamientos y en la seguridad de los autos

El cierre de los ingenios vuelve con la potencia de las imágenes
6

El cierre de los ingenios vuelve con la potencia de las imágenes

Más Noticias
Tucumán y 10 provincias más se encuentran bajo alerta amarilla por vientos y tormentas severas

Tucumán y 10 provincias más se encuentran bajo alerta amarilla por vientos y tormentas severas

VIDEO. Eduardo Feinmann fue agredido por un sindicalista a la salida de la radio

VIDEO. Eduardo Feinmann fue agredido por un sindicalista a la salida de la radio

Se conoció el verdadero motivo por el que Gimena Accardi habría decidido blanquear su infidelidad a Nico Vázquez

Se conoció el verdadero motivo por el que Gimena Accardi habría decidido blanquear su infidelidad a Nico Vázquez

Hay alerta por fuertes vientos y pronostican heladas para el fin de semana

Hay alerta por fuertes vientos y pronostican heladas para el fin de semana

Quién es Virginia, el gran amor del Indio Solari y su esposa hace más de 40 años

Quién es Virginia, el gran amor del Indio Solari y su esposa hace más de 40 años

¿Qué le dijo Nico Vázquez a Gimena Accardi cuando ella le confesó su infidelidad?

¿Qué le dijo Nico Vázquez a Gimena Accardi cuando ella le confesó su infidelidad?

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez

Comentarios