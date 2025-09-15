Secciones
SociedadActualidad

"Leves mejorías": ¿qué dice el último parte médico de Thiago Medina?

El joven de 22 años sufrió un grave accidente en su moto al chocar contra un auto, ha presentado una leve mejoría.

Leves mejorías: ¿qué dice el último parte médico de Thiago Medina?
Hace 1 Hs

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires adelantó sobre el estado de Thiago Medina tras su terrible accidente de moto. “Sigue en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). Con pronóstico reservado. Con signos de leves mejorías con respecto al día de ayer”, comunicó el ente de salud.

Thiago Medina pelea por su vida: el conmovedor mensaje de sus hijas que emociona a todos

Thiago Medina pelea por su vida: el conmovedor mensaje de sus hijas que emociona a todos

El joven de 22 años sufrió un grave accidente en su moto al chocar contra un auto, ha presentado una leve mejoría. Aunque el casco le salvó de un traumatismo craneal severo, sus lesiones son de extrema gravedad e incluyen múltiples fracturas de costillas y clavícula, así como perforaciones en el pulmón e hígado. Además, le fue extirpado el bazo en una cirugía de emergencia. Esta ligera mejora ha traído un respiro a su familia en medio de la incertidumbre.

¿Qué se sabe del estado de salud de Thiago Medina?

Debido al fuerte impacto, el joven de 22 años fue trasladado de urgencia al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde el personal médico lo estabilizó. Durante la madrugada del sábado, fue sometido a una cirugía en la que le extirparon el bazo, uno de los órganos afectados. Además, sufrió fractura de varias costillas y presenta daños en pulmones, riñones e hígado.

Actualmente, el influencer se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva, sedado, con asistencia respiratoria mecánica y con un pronóstico reservado. Su expareja, Daniela Celis, que se encuentra con la familia, ha pedido cadenas de oración, destacando que el uso del casco fue clave para salvarle la vida.

La frase desesperada de Thiago Medina

Raúl también reveló que la ambulancia tardó entre 30 y 40 minutos en llegar, lo que los obligó a mantener a Thiago consciente mientras intentaban avisar a su familia. “Estaba confundido, no recordaba la clave de su celular y quería reincorporarse. En un momento se dio vuelta y empezó a perder sangre por la boca”, relató.

Fue en ese instante cuando el joven pronunció la escalofriante frase que heló a quienes lo asistían: “Nos dijo que no quería morir”. El ex participante de Gran Hermano fue operado de urgencia tras el accidente y continúa bajo cuidados médicos. Sus familiares pidieron respeto y cautela mientras evoluciona su recuperación.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cuáles son las enfermedades que se esconden detrás de las manos y los pies fríos

Cuáles son las enfermedades que se esconden detrás de las manos y los pies fríos

Thiago Medina de Gran Hermano está grave tras chocar con su moto: los detalles del accidente

Thiago Medina de Gran Hermano está grave tras chocar con su moto: los detalles del accidente

“Por favor, recen mucho: el angustiante ruego de Daniela Celis por Thiago Medina

“Por favor, recen mucho": el angustiante ruego de Daniela Celis por Thiago Medina

Video: así fue el impactante accidente que dejó a Thiago Medina en estado crítico

Video: así fue el impactante accidente que dejó a Thiago Medina en estado crítico

Lo más popular
Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut
1

Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta
2

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país
3

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país

Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes
4

Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes

Obediencia o castigo: la regla oculta en el fútbol argentino de Claudio Tapia
5

Obediencia o castigo: la regla oculta en el fútbol argentino de Claudio Tapia

La carencia de infraestructura en Tucumán pone en jaque a ciclistas
6

La carencia de infraestructura en Tucumán pone en jaque a ciclistas

Más Noticias
Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

Qué pasó con Thiago Medina en su accidente: hizo su último posteo mientras manejaba

Qué pasó con Thiago Medina en su accidente: hizo su último posteo mientras manejaba

Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: estado reservado con riesgo de vida

Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: "estado reservado con riesgo de vida"

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

Conocé la lujosa mansión de Lionel Messi en Miami y sus increíbles comodidades

Conocé la lujosa mansión de Lionel Messi en Miami y sus increíbles comodidades

Comentarios