"Leves mejorías": ¿qué dice el último parte médico de Thiago Medina?

El joven de 22 años sufrió un grave accidente en su moto al chocar contra un auto, ha presentado una leve mejoría. Aunque el casco le salvó de un traumatismo craneal severo, sus lesiones son de extrema gravedad e incluyen múltiples fracturas de costillas y clavícula, así como perforaciones en el pulmón e hígado. Además, le fue extirpado el bazo en una cirugía de emergencia. Esta ligera mejora ha traído un respiro a su familia en medio de la incertidumbre.