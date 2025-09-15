"Leves mejorías": ¿qué dice el último parte médico de Thiago Medina?

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires adelantó sobre el estado de Thiago Medina tras su terrible accidente de moto. “Sigue en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). Con pronóstico reservado. Con signos de leves mejorías con respecto al día de ayer”, comunicó el ente de salud.
El joven de 22 años sufrió un grave accidente en su moto al chocar contra un auto, ha presentado una leve mejoría. Aunque el casco le salvó de un traumatismo craneal severo, sus lesiones son de extrema gravedad e incluyen múltiples fracturas de costillas y clavícula, así como perforaciones en el pulmón e hígado. Además, le fue extirpado el bazo en una cirugía de emergencia. Esta ligera mejora ha traído un respiro a su familia en medio de la incertidumbre.
¿Qué se sabe del estado de salud de Thiago Medina?
Debido al fuerte impacto, el joven de 22 años fue trasladado de urgencia al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde el personal médico lo estabilizó. Durante la madrugada del sábado, fue sometido a una cirugía en la que le extirparon el bazo, uno de los órganos afectados. Además, sufrió fractura de varias costillas y presenta daños en pulmones, riñones e hígado.
Actualmente, el influencer se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva, sedado, con asistencia respiratoria mecánica y con un pronóstico reservado. Su expareja, Daniela Celis, que se encuentra con la familia, ha pedido cadenas de oración, destacando que el uso del casco fue clave para salvarle la vida.
La frase desesperada de Thiago Medina
Raúl también reveló que la ambulancia tardó entre 30 y 40 minutos en llegar, lo que los obligó a mantener a Thiago consciente mientras intentaban avisar a su familia. “Estaba confundido, no recordaba la clave de su celular y quería reincorporarse. En un momento se dio vuelta y empezó a perder sangre por la boca”, relató.
Fue en ese instante cuando el joven pronunció la escalofriante frase que heló a quienes lo asistían: “Nos dijo que no quería morir”. El ex participante de Gran Hermano fue operado de urgencia tras el accidente y continúa bajo cuidados médicos. Sus familiares pidieron respeto y cautela mientras evoluciona su recuperación.