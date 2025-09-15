¿Qué hacía Thiago Medina antes de su grave accidente?: el último mensaje que publicó

Thiago Medina, se encuentra en vilo desde el grave accidente mientras iba en su moto, lo que lo llevó a ser internado de urgencia. Actualmente, se encuentra hospitalizado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Luciano y Mariano de la Vega de Moreno, con un pronóstico reservado que mantiene en vilo a familiares y amigos. Este incidente ocurrió apenas unas horas después de que Thiago compartiera un posteo generoso en sus redes sociales.
La noticia de su internación generó una ola de apoyo y preocupación, uniendo a excompañeros del reality como Marcos Ginocchio, Nacho Castañares y Juli Poggio, quienes manifestaron su solidaridad en este difícil momento. La incertidumbre sobre su estado de salud contrasta con el recuerdo de un día aparentemente normal, marcado por una publicación agradeciendo un regalo.
¿Cuál fue el último gesto en redes sociales?
Poco antes del accidente, Thiago había recibido un obsequio que decidió compartir con sus seguidores a través de sus historias de Instagram. El regalo consistía en una caja de cartón elegantemente adornada con un lazo rojo, acompañada de una nota manuscrita dirigida especialmente a él. El mensaje en la nota expresaba: “Hola ¡Llegué! Para Thiago de GH. De la joyería la casa de enchapados 18K. Espero que te gusten las cosas que te mando con mucho cariño”.
El influencer no tardó en agradecer públicamente el presente, escribiendo sobre la foto: “Gracias por el regalo”. Acompañó su publicación con la mención de la marca de la joyería y dos emojis: uno con una carita y el símbolo de pesos en los ojos, y otro de un trébol de cuatro hojas, denotando su aprecio por el detalle recibido. Este posteo, ahora grabado en la memoria de sus seguidores, fue el último mensaje que compartió antes de que su vida tomara un giro inesperado.
El delicado estado de salud de Thiago Medina
Desde su ingreso al Hospital Luciano y Mariano de la Vega de Moreno, la victima del accidente permaneció internado en la Unidad de Terapia Intensiva, con un estado de salud crítico y pronóstico reservado. Según fuentes del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, el joven se encuentra bajo estricto control clínico, recibiendo asistencia respiratoria mecánica e inotrópicos, y está siendo monitoreado de cerca por el servicio de cirugía torácica. Si bien se han reportado "leves mejorías con respecto al día de ayer", su estado sigue siendo delicado y requiere una observación constante.
Horas después del accidente, Thiago fue intervenido quirúrgicamente, una operación de la que salió "estable" aunque completamente sedado. Daniela, su pareja, informó inicialmente que las lesiones afectaron el pulmón y el bazo, y posteriormente detalló que presentaba lesiones en la región torácica y que le extirparon el bazo. La jefatura médica mantiene un contacto permanente con sus familiares para informarles minuto a minuto sobre cualquier cambio en el cuadro clínico, mientras todos esperan su evolución hora tras hora.