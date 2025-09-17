Secciones
SociedadSalud

Los cuatro alimentos que nunca debes recalentar para evitar problemas de la salud

Expertos señalan que esta acción puede traer graves consecuencias para nuestro organismo.

Los riesgos de recalentar ciertos alimentos Los riesgos de recalentar ciertos alimentos Infobae
Hace 2 Hs

La Organización Mundial de la Salud pone el alerta en que, actualmente, las personas consumen más alimentos hipercalóricos, grasas, azúcares libres y sal/sodio. Por otra parte, señala, muchas personas no comen suficientes frutas, verduras y fibra dietética, dando cuenta de que se trata de acciones que poco benefician a nuestro organismo.

Qué son los alimentos funcionales y cuál es su alianza con la naturaleza

Qué son los alimentos funcionales y cuál es su alianza con la naturaleza

Más allá de lo señalado, hoy queremos contarte de una práctica muy común a la hora de comer y es la de recalentar alimentos preparados el día anterior. Este hábito puede resultar perjudicial para nuestra salud dependiendo del alimento del que hablemos y es por eso que a continuación te daremos a conocer 4 alimentos que no debes recalentar porque afectan la salud.

Los cuatro alimentos que no debemos recalentar porque afectan la salud

1. Arroz

A la hora de tu alimentación debes saber que uno de los productos que no deberías recalentar es el arroz. Este hábito puede afectar a nuestra salud ya que el arroz puede albergar Bacillus cereus, un patógeno que, habitualmente, produce síntomas gastrointestinales autolimitados y puede dar lugar a infecciones del sistema nervioso central potencialmente mortales, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.

2. Huevo

El segundo alimento que aparece en la lista es el huevo, que si luego de prepararse se los deja a temperatura ambiente por un tiempo prolongado puede ayudar a que prolifere la salmonella, una bacteria que generalmente vive en los intestinos y se expulsa mediante las heces y que, según explica el Instituto Mayo Clinic, puede desarrollar complicaciones en la salud que ponen en riesgo la vida si la infección se propaga a otras zonas fuera de los intestinos.

3. Espinaca

Recalentar las espinacas es otro hábito que debemos eliminar de nuestra rutina de alimentación debido a que contienen nitratos que al calentarse se pueden convertir en compuestos cancerígenos. Además, podrían albergar la bacteria listeria que puede causar una enfermedad intestinal, que causa vómitos y diarrea, y que puede derivar en una enfermedad invasiva grave, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

4. Papas

Finalmente, aparecen las papas sobre las que la advertencia no se centra mucho en la acción de recalentarlas, sino en la de almacenarlas por más de dos horas a temperatura ambiente una vez preparadas. Este hábito puede dar lugar al crecimiento de la Clostridium botulinum, una bacteria que afecta nuestra salud al causar la enfermedad Botulismo, una afección grave sobre la que un tratamiento oportuno reducirá, en gran medida, los riesgos de muerte, precisan los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos.

Temas Organización Mundial de la Salud
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿El queso es saludable o no? Las cinco opciones que recomiendan incorporar en tus comidas

¿El queso es saludable o no? Las cinco opciones que recomiendan incorporar en tus comidas

Con qué alimentos no deberíamos acompañar el café, según una nutricionista

Con qué alimentos no deberíamos acompañar el café, según una nutricionista

Inflamación abdominal: cómo cocinar los alimentos para evitar gases

Inflamación abdominal: cómo cocinar los alimentos para evitar gases

¿ Cuántas pasas de ciruela debemos consumir para mantener los huesos fuertes?

¿ Cuántas pasas de ciruela debemos consumir para mantener los huesos fuertes?

Tinnitus: el incómodo síntoma auditivo que aumenta en situaciones de estrés

Tinnitus: el incómodo síntoma auditivo que aumenta en situaciones de estrés

Lo más popular
¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?
1

¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?

Cederían tierras de Campo Norte para canchas de rugby y hockey
2

Cederían tierras de Campo Norte para canchas de rugby y hockey

Quedó terminado el penal de Benjamín Paz luego de tres años de obras
3

Quedó terminado el penal de Benjamín Paz luego de tres años de obras

Presupuesto nacional 2026: el 85% de las partidas para Tucumán se destinará a la cobertura social
4

Presupuesto nacional 2026: el 85% de las partidas para Tucumán se destinará a la cobertura social

Secuestran 44 kilos de cocaína en Tafí del Valle
5

Secuestran 44 kilos de cocaína en Tafí del Valle

Subió el dólar, ¿se abarató la Argentina?
6

Subió el dólar, ¿se abarató la Argentina?

Más Noticias
Crisis del transporte: piden al municipio capitalino intervenir ante la “situación angustiante”

Crisis del transporte: piden al municipio capitalino intervenir ante la “situación angustiante”

Clima en Argentina: ¿qué provincias tendrán lluvias y tormentas en el cierre del invierno?

Clima en Argentina: ¿qué provincias tendrán lluvias y tormentas en el cierre del invierno?

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

Qué pasó con Thiago Medina en su accidente: hizo su último posteo mientras manejaba

Qué pasó con Thiago Medina en su accidente: hizo su último posteo mientras manejaba

Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: estado reservado con riesgo de vida

Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: "estado reservado con riesgo de vida"

El Colegio de Abogados ratificó su decisión de no matricular a retirados del Poder Judicial

El Colegio de Abogados ratificó su decisión de no matricular a retirados del Poder Judicial

El inesperado cambio de look de Antonela Roccuzzo que mostró su estilista

El inesperado cambio de look de Antonela Roccuzzo que mostró su estilista

Comentarios