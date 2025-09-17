Los cuatro alimentos que nunca debes recalentar para evitar problemas de la salud

Finalmente, aparecen las papas sobre las que la advertencia no se centra mucho en la acción de recalentarlas, sino en la de almacenarlas por más de dos horas a temperatura ambiente una vez preparadas. Este hábito puede dar lugar al crecimiento de la Clostridium botulinum, una bacteria que afecta nuestra salud al causar la enfermedad Botulismo, una afección grave sobre la que un tratamiento oportuno reducirá, en gran medida, los riesgos de muerte, precisan los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos.