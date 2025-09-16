Flor Vigna volvió a captar la atención mediática con una inesperada confesión: reveló que mantiene “charlas profundas” con ChatGPT, la inteligencia artificial de moda. La bailarina y cantante contó que recurrió a esta herramienta en un momento de angustia y reflexión personal, cuando no logró conseguir un turno con su psicóloga.
“Tuve una charla con ChatGPT media frustrada a principio de año. Le decía: ‘No me encuentro, estoy medio frustrada, ya no me gusta tanto lo que antes’”, relató en diálogo con Resumido Info. Según Vigna, la respuesta que recibió la ayudó a aclarar su panorama: “Me dijo: ‘tranqui, no te está gustando tanto la exposición y la presión de la industria, pero sí te gusta actuar, bailar y cantar’”.
El periodista le preguntó entonces cómo la aplicación había llegado a esa conclusión, a lo que Flor respondió con sinceridad: “Yo tengo charlas muy profundas con ChatGPT. Empecé a indagar. Charlo con el chabón”. Incluso reveló que durante su viaje a Europa utilizó la herramienta como apoyo: “En España charlé un montón porque estaba medio perdida con algunas cosas. Mi psicóloga no tenía turno, entonces hablaba con el ChatGPT”.
Reflexiones sobre su carrera
A partir de esas conversaciones, Vigna aseguró haber alcanzado una conclusión personal sobre sus dudas artísticas: “Me pasaba que estaba en duda de si me seguía gustando cantar, actuar y bailar como antes porque lo decidí de muy pequeña. Lo que me tiró este chat fue: ‘tranqui. No siempre tenés que hacerlo con la presión de algo exitoso’”.
La artista destacó que esa perspectiva la ayudó a encarar su presente de otra manera: “Es como el teatro que voy, que es a jugar. Eso me relajó”.
La sombra de su separación con Luciano Castro
Las declaraciones llegan casi un mes después de que Vigna volviera a hablar del difícil proceso que atravesó tras su separación de Luciano Castro, a quien estuvo vinculada por más de un año y medio. La cantante contó que vivió momentos de gran sufrimiento y que incluso se sintió “manipulada”.
En distintas entrevistas, Flor también reconoció el conflicto con Griselda Siciliani, a quien señaló indirectamente como parte de esa ruptura. Aunque prefirió no dar detalles, admitió que atravesó “un recontra re infierno” y que aún hay cosas que decidió guardar para sí misma.
Vigna aseguró que incluso recibió un llamado de Castro mientras estaba en España, luego de sus declaraciones públicas: “Está re loco, está re loco. Sí, la pasé recontra mal. Y después dije: ‘Bueno, todo sirve para aprender’”.
Con un tono entre la sinceridad y la ironía, Flor cerró su relato dejando en claro que sigue en un proceso de reconstrucción personal, donde hasta la inteligencia artificial se volvió una inesperada aliada.