“Tuve una charla con ChatGPT media frustrada a principio de año. Le decía: ‘No me encuentro, estoy medio frustrada, ya no me gusta tanto lo que antes’”, relató en diálogo con Resumido Info. Según Vigna, la respuesta que recibió la ayudó a aclarar su panorama: “Me dijo: ‘tranqui, no te está gustando tanto la exposición y la presión de la industria, pero sí te gusta actuar, bailar y cantar’”.