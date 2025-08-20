Flor Vigna se quebró en llanto al hablar de su carrera como cantante

"Yo siempre empecé perdiendo, iba a castings desde los 11 años y recién quedé a los 16. Hubo cinco años que me iba muy mal. Después me pasó con el casting del Bailando, tampoco quedaba. Hasta que entré a Combate: pierdo en la primera temporada y después gano tres temporadas seguidas. En el Bailando gané dos veces. Al principio en las novelas era extra y después fui creciendo."