Flor Vigna se quebró en llanto al hablar de su carrera como cantante

La artista dijo que está harta de las críticas, pero aseguró que no abandonará su sueño musical.

Hace 1 Hs

Flor Vigna alcanzó la popularidad en televisión gracias a su participación en Combate, donde se convirtió en la líder indiscutida del equipo rojo, y más tarde brilló como bicampeona del Bailando. Sin embargo, desde hace varios años busca abrirse camino en la música, un terreno donde asegura que no todo ha sido fácil.

Flor Vigna frente a las críticas por su música

La actriz y bailarina comenzó a lanzar covers y canciones propias, aunque el recibimiento del público no fue el esperado. En redes sociales, muchos usuarios cuestionaron su talento como cantante, e incluso figuras como Martín Cirio reaccionaron con dureza a sus temas.

Lejos de evitar la polémica, Vigna decidió participar en un streaming del propio Cirio, donde habló sin filtros sobre su carrera musical y el impacto que tienen en ella los comentarios negativos.

“Siempre arranco perdiendo”

Durante la transmisión, la artista se quebró en llanto al recordar su trayectoria y la insistencia con la que lucha por sus sueños:

"Yo siempre empecé perdiendo, iba a castings desde los 11 años y recién quedé a los 16. Hubo cinco años que me iba muy mal. Después me pasó con el casting del Bailando, tampoco quedaba. Hasta que entré a Combate: pierdo en la primera temporada y después gano tres temporadas seguidas. En el Bailando gané dos veces. Al principio en las novelas era extra y después fui creciendo."

Entre lágrimas, confesó que muchas veces pensó en abandonar la música, pero aún así decide continuar:

"Siempre arranco perdiendo yo, por eso si insisto y mejoro, con el tiempo la vida me da la recompensa".

El apoyo inesperado en redes

Lo que parecía ser un espacio de críticas se transformó en un momento de respaldo. Tras escuchar su testimonio, gran parte del chat comenzó a enviarle mensajes de aliento y apoyo, destacando su perseverancia y autenticidad.

De esta forma, Flor Vigna dejó en claro que no piensa rendirse y que seguirá trabajando para consolidar su carrera como cantante, al igual que lo hizo en la televisión y el baile.

