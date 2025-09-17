“Conociendo Micumán”: próceres reviven para contar nuestra historia
Damas y gobernadores reviven entre balcones y puertas antiguas para guiar a los visitantes en un viaje centenario. Con dramatismo y humor, actores transforman un archivo, una casona y dos museos en escenarios donde el pasado vuelve a latir.
Temas TucumánManuel BelgranoSan Miguel de TucumánEnte Tucumán Turismo Plaza IndependenciaCaja Popular de Ahorros de TucumánFederación Económica de TucumánJockey Club de Tucumán
