“Conociendo Micumán”: próceres reviven para contar nuestra historia

Damas y gobernadores reviven entre balcones y puertas antiguas para guiar a los visitantes en un viaje centenario. Con dramatismo y humor, actores transforman un archivo, una casona y dos museos en escenarios donde el pasado vuelve a latir.

Ariane Armas
Por Ariane Armas Hace 4 Hs
