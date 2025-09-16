Secciones
Política

Elecciones de octubre: el cierre para anotar candidatos para Alberdi llegó con sorpresas

Distintas fuentes coincidieron en que el peronismo finalmente no logró unificarse en un armado, como sucedió para la contienda a diputado nacional.

JUNTA ELECTORAL. El 16 de septiembre se deben presentar los candidatos. JUNTA ELECTORAL. El 16 de septiembre se deben presentar los candidatos.
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Elecciones 2025 Alberdi
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Déficit cero y “doctrina Bukele”: las dos anclas de Javier Milei para la batalla electoral
1

Déficit cero y “doctrina Bukele”: las dos anclas de Javier Milei para la batalla electoral

Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 y defendió el equilibrio fiscal: “Lo peor ya pasó”
2

Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 y defendió el equilibrio fiscal: “Lo peor ya pasó”

Fue un llamado casi de socorro: el análisis político y económico del discurso de Javier Milei
3

"Fue un llamado casi de socorro": el análisis político y económico del discurso de Javier Milei

Yerba Buena: el Gobierno propone articular barrios privados con barrios populares
4

Yerba Buena: el Gobierno propone articular barrios privados con barrios populares

“Una decisión muy valiente”: Axel Kicillof dijo que no se arrepiente de la expropiación de YPF
5

“Una decisión muy valiente”: Axel Kicillof dijo que no se arrepiente de la expropiación de YPF

El tiempo en Tucumán: el cielo seguirá nuboso y la temperatura en aumento
6

El tiempo en Tucumán: el cielo seguirá nuboso y la temperatura en aumento

Más Noticias
El abogado Pierri se suma a la defensa del sospechado por tráfico de influencias en la Justicia Federal

El abogado Pierri se suma a la defensa del sospechado por tráfico de influencias en la Justicia Federal

Cristina Kirchner, tras el discurso de Javier Milei: El tic tac ya puedo escucharlo desde San José 1111

Cristina Kirchner, tras el discurso de Javier Milei: "El tic tac ya puedo escucharlo desde San José 1111"

Presupuesto 2026: por qué Javier Milei le bajó el tono a su discurso

Presupuesto 2026: por qué Javier Milei le bajó el tono a su discurso

El gobierno de Milei amplía la emisión de deuda para canje con el BCRA por U$S2.500 millones

El gobierno de Milei amplía la emisión de deuda para canje con el BCRA por U$S2.500 millones

“Una decisión muy valiente”: Axel Kicillof dijo que no se arrepiente de la expropiación de YPF

“Una decisión muy valiente”: Axel Kicillof dijo que no se arrepiente de la expropiación de YPF

Fue un llamado casi de socorro: el análisis político y económico del discurso de Javier Milei

"Fue un llamado casi de socorro": el análisis político y económico del discurso de Javier Milei

Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 y defendió el equilibrio fiscal: “Lo peor ya pasó”

Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 y defendió el equilibrio fiscal: “Lo peor ya pasó”

Lunes frenético: tregua por ATN y la ley de discapacidad, y tensión en el Congreso

Lunes frenético: tregua por ATN y la ley de discapacidad, y tensión en el Congreso

Comentarios