Secciones
Suscribite
Ingresar
Política
Presunto tráfico de influencias: aseguran que Ontiveros, Casella y Leal comparten la propiedad de una casa y de un auto
El querellante refutó las acusaciones que había realizado la defensa del sospechado.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
VÍCTIMA. La defensa de Ontiveros sostuvo la postura ante la Justicia Federal. ARCHIVO LA GACETA
Por
Juan Manuel Montero
Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Tribunal Oral Federal de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Déficit cero y “doctrina Bukele”: las dos anclas de Javier Milei para la batalla electoral
Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 y defendió el equilibrio fiscal: “Lo peor ya pasó”
"Fue un llamado casi de socorro": el análisis político y económico del discurso de Javier Milei
Yerba Buena: el Gobierno propone articular barrios privados con barrios populares
“Una decisión muy valiente”: Axel Kicillof dijo que no se arrepiente de la expropiación de YPF
El tiempo en Tucumán: el cielo seguirá nuboso y la temperatura en aumento
Más Noticias
Jaldo, en Benjamín Paz: “Esta cárcel devuelve policías a la calle y seguridad a Tucumán”
El abogado Pierri se suma a la defensa del sospechado por tráfico de influencias en la Justicia Federal
Cristina Kirchner, tras el discurso de Javier Milei: "El tic tac ya puedo escucharlo desde San José 1111"
El gobierno de Milei amplía la emisión de deuda para canje con el BCRA por U$S2.500 millones
“Una decisión muy valiente”: Axel Kicillof dijo que no se arrepiente de la expropiación de YPF
"Fue un llamado casi de socorro": el análisis político y económico del discurso de Javier Milei
Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 y defendió el equilibrio fiscal: “Lo peor ya pasó”
Lunes frenético: tregua por ATN y la ley de discapacidad, y tensión en el Congreso
Comentarios
Navegá sin límites por $34 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más