Salta: estudiantes del secundario eran víctimas de trata de personas con fines sexuales

Conforme con la investigación, la declaración de las víctimas y de las entrevistas de los testigos, se logró identificar a los involucrados: el remisero, de 63 años, captaba a las menores y las trasladaba a distintos hoteles de la ciudad para que mantuvieran relaciones con otros tres hombres. Asimismo se logró determinar la existencia de transferencias de sumas de dinero por servicios sexuales, por los cuales se advierte el delito de trata de personas con fines sexuales a partir de una cartera de clientes que exige adolescentes de un colegio secundario.