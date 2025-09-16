Secciones
Seguridad

Salta: estudiantes del secundario eran víctimas de trata de personas con fines sexuales

La Policía de Seguridad Aeroportuaria realizó cinco allanamientos en viviendas de la capital salteña y detuvo a cuatro hombres.

Hace 5 Hs

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) llevó a cabo cinco allanamientos en viviendas de la ciudad de Salta, que culminaron con la detención de cuatro hombres acusados de trata de personas. Las víctimas eran adolescentes menores de edad que asistían a un colegio secundario.

La investigación comenzó a fines de agosto, a partir de una denuncia realizada por una madre por el extravío de su hija. Al revisar el teléfono de la menor, halló en una aplicación de mensajería instantánea conversaciones sobre transferencias de dinero de montos elevados relacionadas a servicios por una cita. Asimismo, visualizó que el mismo emisor le pedía concretar un encuentro con ella y su hermana de 12 años, de acuerdo con datos del caso.

A su vez, otra madre realizó una segunda denuncia en la que manifestó que un compañero del colegio secundario de sus hijas, de 16 y 13 años, intentó reclutarlas a la salida del establecimiento. Un hombre de aproximadamente 60 años las observaba fijamente y les hacía señas en el momento.

Una de las menores relató en cámara Gesell que los hechos sexuales ocurrieron, señalando que un remisero trasladaba a las jóvenes para mantener encuentros con hombres adultos, quienes les ofrecían dinero a cambio, además de proporcionarles alcohol y drogas.

Conforme con la investigación, la declaración de las víctimas y de las entrevistas de los testigos, se logró identificar a los involucrados: el remisero, de 63 años, captaba a las menores y las trasladaba a distintos hoteles de la ciudad para que mantuvieran relaciones con otros tres hombres. Asimismo se logró determinar la existencia de transferencias de sumas de dinero por servicios sexuales, por los cuales se advierte el delito de trata de personas con fines sexuales a partir de una cartera de clientes que exige adolescentes de un colegio secundario.

Como resultado de los cinco allanamientos en viviendas ubicadas en Salta, se detuvo a los cuatro hombres y se secuestraron teléfonos celulares, computadoras, pendrives, discos externos de almacenamientos, lencería erótica, elementos para prácticas sexuales, marihuana, un vehículo y documentación de interés para la causa.

Intervino la Unidad Fiscal Federal, Área Fiscalía de Distrito, a cargo de Eduardo José Villalba.

