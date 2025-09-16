Secciones
Seguridad

Investigan al docente acusado de intentar raptar a dos chicas

La fiscala Rivadeneira no descarta que el imputado esté involucrado en otros hechos similares. Analizarán los celulares y dispositivos de almacenamiento que fueron secuestrados

MEDIDA CAUTELAR. El acusado, V.O.B., estará 45 días con preventiva. MEDIDA CAUTELAR. El acusado, V.O.B., estará 45 días con preventiva.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 4 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas San Miguel de TucumánBanda del Río SalíInseguridadMariana Rivadeneira
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Milei presentará el Presupuesto 2026 por cadena nacional y ratificará su rumbo fiscal
1

Milei presentará el Presupuesto 2026 por cadena nacional y ratificará su rumbo fiscal

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta
2

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta

San Martín de Tucumán se reencontró con su esencia y goleó por 4-0 a un Atlanta sorprendido
3

San Martín de Tucumán se reencontró con su esencia y goleó por 4-0 a un Atlanta sorprendido

Protocolo de Género: qué hacer si sufrís violencia, acoso o discriminación en la UNT
4

Protocolo de Género: qué hacer si sufrís violencia, acoso o discriminación en la UNT

Cuánto podés ganar por día con el alquiler de un espacio vacío de tu casa
5

Cuánto podés ganar por día con el alquiler de un espacio vacío de tu casa

¿Querés formarte para el cambio? Se viene un programa de liderazgo en Tucumán
6

¿Querés formarte para el cambio? Se viene un programa de liderazgo en Tucumán

Más Noticias
Lanzan un curso de Fotografía y Biodiversidad en las Yungas tucumanas

Lanzan un curso de Fotografía y Biodiversidad en las Yungas tucumanas

¿Querés formarte para el cambio? Se viene un programa de liderazgo en Tucumán

¿Querés formarte para el cambio? Se viene un programa de liderazgo en Tucumán

Cuánto podés ganar por día con el alquiler de un espacio vacío de tu casa

Cuánto podés ganar por día con el alquiler de un espacio vacío de tu casa

Protocolo de Género: qué hacer si sufrís violencia, acoso o discriminación en la UNT

Protocolo de Género: qué hacer si sufrís violencia, acoso o discriminación en la UNT

A pie, en carros o camionetas, miles de palestinos dejan Gaza

A pie, en carros o camionetas, miles de palestinos dejan Gaza

San Martín de Tucumán se reencontró con su esencia y goleó por 4-0 a un Atlanta sorprendido

San Martín de Tucumán se reencontró con su esencia y goleó por 4-0 a un Atlanta sorprendido

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta

La riqueza invisible de Tucumán: lo que tenemos y no miramos

La riqueza invisible de Tucumán: lo que tenemos y no miramos

Comentarios