Jaldo, en Benjamín Paz: “Esta cárcel devuelve policías a la calle y seguridad a Tucumán”

El gobernador Osvaldo Jaldo, junto con el vicegobernador Miguel Acevedo, encabezó este martes la inauguración de la segunda etapa del moderno Complejo Penitenciario Benjamín Paz, ubicado en el municipio de Trancas, a 54 kilómetros de San Miguel de Tucumán. La obra demandó una inversión de 27.186.950.936 pesos y se convierte en la mayor construcción carcelaria de Tucumán en el último siglo.