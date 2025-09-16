Jaldo, en Benjamín Paz: “Esta cárcel devuelve policías a la calle y seguridad a Tucumán”

El gobernador Osvaldo Jaldo, junto con el vicegobernador Miguel Acevedo, encabezó este martes la inauguración de la segunda etapa del moderno Complejo Penitenciario Benjamín Paz, ubicado en el municipio de Trancas, a 54 kilómetros de San Miguel de Tucumán. La obra demandó una inversión de 27.186.950.936 pesos y se convierte en la mayor construcción carcelaria de Tucumán en el último siglo.
“Hoy inauguramos una cárcel que no solo amplía la capacidad del sistema penal, sino que también devuelve a la calle a cientos de policías que estaban cuidando detenidos en comisarías, cuando su función es proteger a la ciudadanía”, destacó Jaldo durante el acto.
Con esta ampliación, el complejo incorpora 700 nuevas plazas, elevando su capacidad total a 1.470 reclusos condenados, alojados en módulos diferenciados según tipo de delito, conducta y condición de la pena, en cumplimiento de la Ley 24.660 y tratados internacionales de Derechos Humanos.
El gobernador dijo que, en menos de dos años de gestión, Tucumán pasó de 1.200 a casi 2.000 plazas penitenciarias, gracias también a la reciente apertura del penal Delfín Gallo. Además, resaltó que la inversión se ejecutó íntegramente con mano de obra, materiales y empresas tucumanas, generando empleo e impacto económico local.
Jaldo valoró el trabajo conjunto de los tres poderes del Estado y la colaboración de las fuerzas federales de seguridad, que apoyan en el control del narcotráfico en el norte provincial. “Muchos hablan de seguridad, pero nosotros mostramos resultados concretos. Esta cárcel es un hecho, una respuesta real a una demanda histórica, profundizando la seguridad”, concluyó.
El Complejo Penitenciario Benjamín Paz, diseñado bajo los nuevos paradigmas de “campus abierto”, se extiende sobre un predio de 130 hectáreas con 18.000 m² cubiertos. La infraestructura cuenta con triple alambrado, torres de control, una calle central que conecta las distintas unidades y espacios destinados a trabajo, recreación, educación, práctica religiosa, deporte y lectura.
A partir de esta tarde comenzarán los traslados de internos, con el objetivo de descomprimir las comisarías y permitir que los policías asignados a la custodia de detenidos puedan regresar a sus funciones de patrullaje y protección ciudadana.
“Benjamín Paz es una necesidad hecha realidad y Tucumán es la segunda provincia que inaugura una cárcel de estas características a nivel nacional”, concluyó Jaldo.