Nazur: “Hoy es un día histórico para Tucumán con la finalización del penal de Benjamín Paz”

En cuanto a las demás obras en ejecución, el funcionario mencionó el avance del 60% en la alcaldía de Las Talitas, que se prevé concluir hacia fines de 2026, además de la reactivación de 2.000 viviendas del IPVyDU y los proyectos de 3.000 unidades del Procrear. También destacó la recuperación de 180 kilómetros de la red vial primaria, entre ellos los tramos de las rutas 323, 357 y 307.