Nazur: “Hoy es un día histórico para Tucumán con la finalización del penal de Benjamín Paz”

El ministro de Obras Públicas de la provincia, Marcelo Nazur, destacó este martes la inauguración de la segunda y última etapa del complejo penitenciario de Benjamín Paz, en Trancas, que sumó 800 plazas a las 800 ya habilitadas en 2024, completando así una capacidad total de 1.600 internos.
“Hoy queda oficialmente inaugurado un día histórico para la provincia de Tucumán. Este complejo penitenciario es una pata fundamental en el plan de seguridad que lleva adelante el gobernador Osvaldo Jaldo”, expresó Nazu a LA GACETA
El ministro aclaró que se trata de una cárcel “moderna y con tecnología”, que incorpora espacios de recreación, trabajo y culto, lo que, según señaló, marca un cambio de paradigma en materia carcelaria en la provincia. El edificio, de 18.000 m², se levanta sobre un predio de 130 hectáreas preparado con toda la infraestructura de servicios para replicar hasta cinco módulos similares en el futuro.
Nazur remarcó que la obra se ejecutó en plazos razonables, evitando las demoras habituales en proyectos de gran magnitud. “Es una característica del gobernador Jaldo: proyecto que se empieza, proyecto que se termina”, afirmó.
Además, adelantó que la finalización del penal permitirá descomprimir las comisarías, donde actualmente permanecen detenidas personas que deberían estar alojadas en establecimientos penitenciarios.
En cuanto a las demás obras en ejecución, el funcionario mencionó el avance del 60% en la alcaldía de Las Talitas, que se prevé concluir hacia fines de 2026, además de la reactivación de 2.000 viviendas del IPVyDU y los proyectos de 3.000 unidades del Procrear. También destacó la recuperación de 180 kilómetros de la red vial primaria, entre ellos los tramos de las rutas 323, 357 y 307.
Finalmente, se refirió a la licitación por la remodelación del aeropuerto Benjamín Matienzo, que este martes avanzará a la apertura de sobres con las ofertas económicas. “De las 12 empresas que se presentaron, siete calificaron y tres son tucumanas. En dos o tres semanas se definirá la adjudicación”, precisó.