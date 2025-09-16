“El Gobierno provincial terminó pagando esta obra”, dijo Jorge Garber en la inauguración del penal de Benjamín Paz

En un acto encabezado por el gobernador Osvaldo Jaldo, se inauguró este martes la segunda y última etapa del complejo penitenciario de Benjamín Paz, obra de gran envergadura que, según remarcó el presidente de la Cámara Tucumana de la Construcción, Jorge Garber, representa un hito en la infraestructura de seguridad de la provincia.