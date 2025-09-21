Secciones
La fortuna de Donald Trump en 2025: así quedó en el ranking de Forbes de los más ricos de EEUU

Aunque el mandatario mantiene una considerable fortuna, ha sido superado por los gigantes de la tecnología.

Donald Trump. Donald Trump. ARCHIVO
Hace 30 Min

Durante décadas, Donald Trump figuró en las listas de los hombres más ricos de Estados Unidos. En 2025, aunque mantiene una considerable fortuna, ha sido superado por los gigantes de la tecnología.

Los primeros lugares de la lista están encabezados por Elon Musk -quien fue asesor de Trump en la Casa Blanca al inicio de su segundo mandato-, Jeff Bezos, fundador de Amazon, y Mark Zuckerberg, propietario de Meta. Un nuevo protagonista es Larry Ellison, el magnate de Oracle, quien desplazó a Bezos al tercer lugar.

Según Forbes, tras la pandemia la euforia de los mercados provocó un aumento récord en el número de multimillonarios. En este contexto, la revista publicó ayer el ranking de las 400 personas más ricas de Estados Unidos en 2025, listado en el que Trump volvió a figurar con un ascenso significativo.

¿De cuánto es la fortuna de Donald Trump en 2025?

Donald Trump asumió la dirección de Trump Organization en 1971, tras suceder a su padre Fred. Los bienes raíces han sido históricamente la base de su fortuna, aunque actualmente diversifica sus ingresos en distintos sectores.

Bienes raíces: Forbes estima que los ingresos de este rubro aumentaron un 580% en 2024, alcanzando los 45 millones de dólares. Este crecimiento elevó el valor del negocio en 400 millones.

Clubes de golf y resorts: El complejo Mar-a-Lago, en Florida, tiene un valor estimado de 1.000 millones de dólares. Además, la familia Trump mantiene inversiones en países como Emiratos Árabes Unidos.

Redes sociales: Entre sus principales activos se encuentra Trump Media & Technology Group, matriz de Truth Social. La red social tiene un valor cercano a 2.600 millones, impulsado por la especulación bursátil y el respaldo de seguidores fieles, según Swiss Info.

Efectivo y criptoactivos: A su patrimonio también se suman 710 millones de dólares en efectivo, provenientes de inversiones en criptomonedas, memecoins y NFT.

De acuerdo con la revista especializada, Donald Trump subió 118 puestos en la lista, ubicándose actualmente en el lugar 201 entre los más ricos de Estados Unidos.

Su patrimonio neto asciende a 7.300 millones de dólares, un salto importante respecto a los 4.300 millones registrados en 2024, gracias principalmente a sus ganancias en el sector de las criptomonedas.

