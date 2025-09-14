Más allá de la Casa Blanca: datos curiosos y poco conocidos sobre Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es una de las figuras más reconocidas a nivel mundial. Más allá de su carrera política y sus controversias judiciales, el republicano también ha estado vinculado al mundo del espectáculo, el deporte y los negocios.
Cameos en cine y televisión
Uno de sus cameos más recordados es el de la película Solo en casa 2: perdido en Nueva York, donde aparece en el Hotel Plaza, propiedad suya en ese entonces. Además, participó en Sex and the City, Zoolander, Little Rascals y The Fresh Prince of Bel-Air. Incluso aparece en un capítulo de Los Simpsons.
Trump también cuenta con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood desde 2007, reconocimiento que obtuvo por su labor como productor y presentador del programa The Apprentice.
Su famoso peinado
Su característico peinado ha sido objeto de bromas durante años. El propio Trump ha aclarado que es su cabello natural y que simplemente lo peina hacia adelante, aunque ha reconocido en entrevistas que cada mañana le dedica bastante tiempo para mantenerlo en orden.
Formación académica
Trump es licenciado en Economía por la Wharton School de la Universidad de Pensilvania, donde se graduó en 1968 con un Bachelor of Science. Previamente, había estudiado dos años en la Universidad de Fordham.
Su fortuna
El patrimonio del magnate se estima en U$S7.700 millones, originados principalmente en propiedades inmobiliarias, clubes de golf, complejos turísticos y sus acciones en Trump Media & Technology Group.
Sin embargo, no se encuentra entre las 500 personas más ricas del mundo debido a las causas judiciales que ha enfrentado en los últimos años. Según el índice de multimillonarios Bloomberg, ocupa la posición número 85.
Pasión por el deporte
En 1983, Trump adquirió los New Jersey Generals, equipo de la United States Football League, que intentaba competir con la NFL, aunque la liga colapsó en 1986.
También participó en el mundo de la WWE (World Wrestling Entertainment), donde incluso protagonizó un recordado enfrentamiento con Vince McMahon en el evento conocido como Battle of the Billionaires.
Su familia
El líder republicano tiene cinco hijos fruto de distintos matrimonios. Con Ivana Trump tuvo a Donald Trump Jr. (1977), Ivanka Trump (1981) y Eric Trump (1984). Con Marla Maples fue padre de Tiffany Trump (1993) y con su actual esposa, Melania Trump, tuvo a Barron Trump (2006).
Su primera incursión política fue en el año 2000, cuando se presentó como candidato del Partido de la Reforma de Estados Unidos, aunque abandonó después de las primarias.
Rasgos personales
Trump ha confesado en varias ocasiones que es germófobo, con un fuerte miedo a gérmenes, bacterias, virus y suciedad en general. Evita dar la mano y es meticuloso con la limpieza. Curiosamente, prefiere la comida rápida porque la considera “más segura”.