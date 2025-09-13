Video: el lago San Miguel estrena bicis acuáticas en el parque 9 de Julio

La titular del Ejecutivo municipal valoró la inversión privada de la Empresa 9 de Julio, encargada del mantenimiento del Parque, para la puesta en funcionamiento de las nuevas bicicletas acuáticas. “La empresa está cumpliendo cada una de las cosas que le pedimos. Esto es una inversión privada que dona al Municipio y es totalmente gratuita para las mamás y los papás que van a traer a sus chicos al parque. También han traído todo un personal entrenado, más los salvavidas que, por supuesto, deben estar”, explicó.