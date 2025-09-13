Video: el lago San Miguel estrena bicis acuáticas en el parque 9 de Julio

Los usuarios de las redes sociales se sorprendieron con las imágenes de la intendenta Rossana Chahla. Vestida con una camisa blanca, un jean azul, zapatillas deportivas y un chaleco salvavidas naranja encima, fue la primera visitante en probar las bicicletas acuáticas del lago San Miguel en el parque 9 de Julio.
“Esto no hubiera sido posible si no se junta el estado con lo privado. La empresa 9 de Julio donó esta plataforma y además están haciendo ella la gestión”, sentenció la intendenta desde el nuevo muelle que se instaló en el lago. La prueba se hizo junto a Julieta Migliavacca, la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad.
Plan de recuperación del Lago San Miguel
La instalación del muelle y las bicicletas acuáticas se enmarcan dentro del Plan de Recuperación y Manejo Integral del Lago San Miguel. El nuevo plan impulsado por el Municipio busca revalorizar el patrimonio natural del parque 9 de Julio y consolidarlo nuevamente como un espacio de interés.
Durante las últimas semanas, trabajadores de la empresa 9 de Julio hicieron limpieza de las aguas del lago. Además, se eliminó el puente que llevaba hasta la isla central y por el que los visitantes ingresaban y causaban disturbios entre la fauna del lugar. Hoy nuevamente pueden verse patos y gansos disfrutando de la tranquilidad del lago.
Cuándo se podrán usar las bicis acuáticas del parque 9 de Julio
Con este lanzamiento, ya están disponibles para su uso seis “bicilagos” para tres personas y cuatro “bicilagos” para dos personas. Las bicicletas acuáticas se podrán usar los sábados y domingos, en doble turno, de 10 a 13 y de 15 a 20, y de martes a viernes de 14 a 20. de forma gratuita.
La titular del Ejecutivo municipal valoró la inversión privada de la Empresa 9 de Julio, encargada del mantenimiento del Parque, para la puesta en funcionamiento de las nuevas bicicletas acuáticas. “La empresa está cumpliendo cada una de las cosas que le pedimos. Esto es una inversión privada que dona al Municipio y es totalmente gratuita para las mamás y los papás que van a traer a sus chicos al parque. También han traído todo un personal entrenado, más los salvavidas que, por supuesto, deben estar”, explicó.
Evelyn Villagra, empleada de Transportes 9 de Julio, explicó cómo será la modalidad de uso. “Les vamos a dar la introducción a las personas que quieran venir”, contó. También manifestó que se entregarán chalecos salvavidas con los que podrán hacer uso de las bicicletas durante 30 minutos. Además, quienes las aborden firmarán un acuerdo de responsabilidad y deberán acudir con su DNI. La experiencia incluye una micro clase para aprender a manejar los móviles. En todo momento habrá guardavidas presentes por cualquier eventualidad.