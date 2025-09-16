Javier Milei, en Paraguay: "Cualquier opción moderada es funcional al sistema decadente"

Luego, el jefe de Estado contrastó la evolución de Paraguay con la de la Argentina. "Hace décadas eligieron abrazar las ideas de la libertad y como consecuencia, han logrado que la inflación sea cosa del pasado, sumado a que no han dejado de crecer en los últimos veinte años. Entre el año 2012 y el 2024, Paraguay creció a una tasa anual compuesta del 3,1%, mientras que Argentina decreció al ritmo del 0,1% anual en el mismo período. En términos per cápita, estamos casi un 15% abajo", señaló.