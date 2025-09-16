Secciones
Política

La UBA cuestionó el Presupuesto 2026 y denunció que "agrava el ajuste a las universidades"

La casa de estudios dijo que las partidas consolidan el deterioro salarial en los docentes y mantienen los gastos en niveles mínimos.

Hace 47 Min

La Universidad de Buenos Aires (UBA) cuestionó este martes el Presupuesto 2026 que presentó la administración del presidente Javier Milei y aseguró que “profundiza la crisis financiera” del sistema universitario argentino. 

A través de un comunicado, la casa de altos estudios dijo que las partidas previstas por el Poder Ejecutivo (PE) consolidan el deterioro salarial en los docentes y mantienen los gastos en niveles mínimos, situación que afecta el funcionamiento académico y científico de la institución.

También señaló que la propuesta oficial ratifica los salarios de los profesores “bajo la línea de pobreza” y no contempla una recomposición para gastos operativos esenciales, como así tampoco una actualización de las becas estudiantiles. Además, alertó que las obras de infraestructura universitaria siguen paralizadas y que no existe ninguna previsión presupuestaria para reanudarlas.

Las autoridades universitarias sostuvieron que, tras dos años sin presupuesto aprobado y con prórrogas desactualizadas, la inversión en educación superior en 2025 será la más baja de los últimos veinte años. El texto remarcó que el proyecto de presupuesto para 2026 consolida los recortes implementados en el último año y medio. 

Crisis universitaria 

Según la UBA, la falta de actualización de partidas y la cancelación de obras comprometen el funcionamiento de la enseñanza, la investigación y la provisión de servicios básicos.

Entre los puntos críticos que señala la universidad, se incluyen la ausencia de mecanismos para evitar que el presupuesto pierda valor en 2026 y la falta de medidas para recuperar el poder adquisitivo de los salarios docentes y no docentes. Durante 2024 y 2025, el deterioro de estos ingresos impactó de manera directa sobre la planta académica y administrativa, además de afectar la calidad educativa.

“La medida con relación al Producto Bruto Interno (PBI), la inversión proyectada para 2026 mantiene el piso histórico alcanzado el año anterior y vuelve a situarse por debajo del 0,5% del PBI”, adviritó el documento e insistió en la necesidad de que el Congreso de la Nación ratifique la Ley de Financiamiento Universitario para asegurar la continuidad del sistema público durante 2026.

Por último, la universidad indicó que “más que nunca, resulta imprescindible que el Congreso ratifique la Ley de Financiamiento Universitario para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas en 2026”.

Temas TucumánBuenos AiresUniversidad de Buenos AiresLuis CaputoCrisis económicaJavier Milei
