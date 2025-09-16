El Centro Penitenciario de Benjamín Paz expande su cupo con 800 plazas adicionales

El complejo, ubicado en el departamento Trancas, permitirá descomprimir la situación de las comisarías, que inevitablemente eran utilizadas como lugares de detención transitoria por falta de espacio en las diferentes unidades de la Cárcel de Villa Urquiza, que ya tiene más de 100 años de existencia. “Con esto vamos a alivianar las comisarías y a tener más policías en la calle para tareas de seguridad preventiva”, agregó Jaldo.