Secciones
Seguridad

El Centro Penitenciario de Benjamín Paz expande su cupo con 800 plazas adicionales
El Centro Penitenciario de Benjamín Paz expande su cupo con 800 plazas adicionales
Hace 4 Hs

El Gobierno confirmó que a partir de hoy quedará inaugurada la segunda y última etapa del servicio penitenciario de Benjamín Paz, una obra que, según aclararon, no tiene precedentes en la Argentina reciente.

El 12 de diciembre de 2024 se habilitó el primer módulo que cuenta con cuatro pabellones del centro penitenciario, el cual albergó alrededor de 740 detenidos en dependencias policiales, con el fin de aliviar la crisis carcelaria que perseguía a la provincia. En dicha oportunidad también iniciaron su trabajo aproximadamente 1.000 nuevos empleados del Servicio Penitenciario.

“Estamos habilitando la penitenciaría de Benjamín Paz, la segunda y última etapa: cuatro pabellones más, 800 plazas adicionales que sumadas a las 800 que ya tenemos llegamos a 1.600 plazas en total”, dijo el gobernador, Osvaldo Jaldo.

En el marco de los nuevos avances, el mandatario recordó que la construcción demandó casi dos años de trabajo y una fuerte inversión con dinero de las arcas de la provincia. “Ninguna provincia de la República Argentina, en este año y nueve meses, tiene un establecimiento carcelario de estas características, hecho a nuevo como lo tiene Tucumán”, afirmó.

El pasado miércoles 3 de septiembre, luego de dejar inaugurada el Área de Infantería en Las Talitas, el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, había adelantado la fecha de inauguración.

Demoras y falta de financiamiento

Según explicaron, la obra atravesó demoras y falta de financiamiento. Los fondos nacionales prometidos no llegaron a tiempo y la edificación quedó paralizada. “Nos costó mucho mucho sacrificio. Hicimos un gran esfuerzo financiero, porque los recursos de la Nación estaban atrasados. La provincia empezó a poner una cuota parte y hoy, gracias a Dios, la estamos terminando”, detalló.

Osvaldo Jaldo anuncia la habilitación integral de la cárcel de Benjamín Paz y avances en el aeropuerto

Osvaldo Jaldo anuncia la habilitación integral de la cárcel de Benjamín Paz y avances en el aeropuerto

El complejo, ubicado en el departamento Trancas, permitirá descomprimir la situación de las comisarías, que inevitablemente eran utilizadas como lugares de detención transitoria por falta de espacio en las diferentes unidades de la Cárcel de Villa Urquiza, que ya tiene más de 100 años de existencia. “Con esto vamos a alivianar las comisarías y a tener más policías en la calle para tareas de seguridad preventiva”, agregó Jaldo.

Con la finalización de la segunda etapa, Benjamín Paz se consolida como el establecimiento penitenciario más grande y moderno del país. “Un proyecto que busca además de ampliar la capacidad de alojamiento, mejorar también las condiciones de detención y reforzar el sistema de seguridad provincial”, concluyó el gobernador.

Temas TucumánTrancasLas TalitasOsvaldo JaldoPenal de Villa UrquizaInseguridadEugenio Agüero GamboaPenal de Benjamín Paz
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Desde el próximo martes, la cárcel de Benjamín Paz albergará a 800 internos más

Desde el próximo martes, la cárcel de Benjamín Paz albergará a 800 internos más

Lo más popular
Milei presentará el Presupuesto 2026 por cadena nacional y ratificará su rumbo fiscal
1

Milei presentará el Presupuesto 2026 por cadena nacional y ratificará su rumbo fiscal

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta
2

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta

San Martín de Tucumán se reencontró con su esencia y goleó por 4-0 a un Atlanta sorprendido
3

San Martín de Tucumán se reencontró con su esencia y goleó por 4-0 a un Atlanta sorprendido

Protocolo de Género: qué hacer si sufrís violencia, acoso o discriminación en la UNT
4

Protocolo de Género: qué hacer si sufrís violencia, acoso o discriminación en la UNT

Cuánto podés ganar por día con el alquiler de un espacio vacío de tu casa
5

Cuánto podés ganar por día con el alquiler de un espacio vacío de tu casa

¿Querés formarte para el cambio? Se viene un programa de liderazgo en Tucumán
6

¿Querés formarte para el cambio? Se viene un programa de liderazgo en Tucumán

Más Noticias
Lanzan un curso de Fotografía y Biodiversidad en las Yungas tucumanas

Lanzan un curso de Fotografía y Biodiversidad en las Yungas tucumanas

¿Querés formarte para el cambio? Se viene un programa de liderazgo en Tucumán

¿Querés formarte para el cambio? Se viene un programa de liderazgo en Tucumán

Cuánto podés ganar por día con el alquiler de un espacio vacío de tu casa

Cuánto podés ganar por día con el alquiler de un espacio vacío de tu casa

Protocolo de Género: qué hacer si sufrís violencia, acoso o discriminación en la UNT

Protocolo de Género: qué hacer si sufrís violencia, acoso o discriminación en la UNT

A pie, en carros o camionetas, miles de palestinos dejan Gaza

A pie, en carros o camionetas, miles de palestinos dejan Gaza

San Martín de Tucumán se reencontró con su esencia y goleó por 4-0 a un Atlanta sorprendido

San Martín de Tucumán se reencontró con su esencia y goleó por 4-0 a un Atlanta sorprendido

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta

La riqueza invisible de Tucumán: lo que tenemos y no miramos

La riqueza invisible de Tucumán: lo que tenemos y no miramos

Comentarios