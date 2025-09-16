Romano Norri: “Milei dilapidó políticamente la esperanza de millones de argentinos”

El concejal radical Federico Romano Norri lanzó una fuerte crítica contra el presidente Javier Milei, luego de la cadena nacional en la que el mandatario presentó el Presupuesto 2026. “Dilapidó políticamente la esperanza e ilusión de millones de argentinos y distintos sectores que esperaban algo distinto”, dijo.
El edil sostuvo que el mensaje presidencial estuvo más centrado en un cambio de estilo que en un giro real de gestión. “El presidente intentó cambiar su imagen porque le indicaron que muestre gestos y buenos modales, pero ya se fue el amor y la suerte está echada. Si no lo hizo en 22 meses, ¿por qué lo haría en el próximo año?”, cuestionó.
Además, afirmó que “ya no hay credibilidad en la gente” y consideró que la autocrítica realizada por Milei fue “tardía y forzada”, ya que “no cambia porque reconoce el error, cambia porque, si no, se le cae el gobierno y se va antes”.
También apuntó contra el estilo de conducción del jefe de Estado: “El error estuvo en sus actitudes atrevidas, peleándose con todos: gobernadores aliados y opositores, la Iglesia, el Papa, su propia vicepresidenta, los discapacitados, los trabajadores, la prensa y la justicia. Eso no se soluciona con un ‘sana sana’, ni con una autocrítica vacía”.
Asimismo, cuestionó los hechos de corrupción y las disputas internas dentro de La Libertad Avanza (LLA). “Los hechos de corrupción en los primeros 22 meses de gestión son las primeras señales de una gran estafa. Quienes pensaban que era la reserva moral de la Argentina se encontraron con un grupo de ineptos y soberbios tuiteros. El gobierno está entrampado en su propia interna y hoy se le cayó el relato”, aseguró.
En este sentido, mencionó que Milei “empoderó a Karina diciendo que era la jefa y hoy es ella la cuestionada”, y señaló cambios erráticos en la conducción política: “Sacó a los Menem cuando él mismo decía que Carlos Menem había sido el mejor presidente de la historia. Puso en la mesa política a Caputo, quien fue el hombre que puso en duda la institucionalidad en Diputados. Todo eso muestra improvisación”.
Economía, educación y salud en la mira
El concejal fue categórico al referirse a la situación económica. “Hay baja del consumo, recesión, empobrecimiento, endeudamiento, menos empleo y tasas más caras. La industria textil cae, las automotrices caen, la recaudación cae porque la gente prefiere no pagar impuestos. ¿Qué sector está mejor en la Argentina en estos 22 meses, sacando la timba financiera?”, se preguntó.
En cuanto a educación y salud, acusó al Gobierno de sostener una visión ideológica contraria a la universidad pública. “Con la universidad pública no es un problema presupuestario, sino ideológico. Buscan su extinción porque no les gusta la gratuidad. Destruyeron jubilaciones, la salud pública, la entrega de medicamentos, las obras sociales y los programas para discapacitados”, denunció.
Sobre la situación política, Romano Norri advirtió que Milei podría perder peso electoral: “Perderá Buenos Aires y perderá en la calle, la sociedad ya se bancó que maltraten a jubilados, estudiantes y discapacitados. Además, perdió ocho de 10 elecciones en el país. La soberbia de creerse los mejores de la historia se derrumba cuando después de 22 meses la gente no está mejor en seguridad, ni en economía ni empleo”.
También cuestionó la incorporación de dirigentes de distintos espacios políticos: “El que odiaba la casta arrimó lo peor de cada sector: Menem, Scioli, Barrionuevo, Sturzenegger, Caputo, Bullrich. ¿Será que no tenían gente idónea en La Libertad Avanza? Subestimaron a los radicales, al PRO y al peronismo. Hoy pagan las consecuencias”.
“El Gobierno menos empático desde la democracia”
Romano Norri señaló además que el oficialismo “lleva 22 meses sin obra pública, sin reactivación del empleo, destruyendo la administración pública y terminando con una vida vinculada a cada organismo de Ciencia y Tecnología”.
“El hombre que llegó a ser presidente de la nada no defraudó solo a la sociedad, se defraudó a sí mismo. Como hombre y economista trabajó para el peronismo, para Scioli en el gobierno de Cristina Kirchner, para Mauricio Macri y para Alberto Fernández”. “No debemos creerle al presidente que en 2026 cumplirá lo que no hizo en 22 meses. Este es sin duda el gobierno menos empático, más sectario y más antidemocrático desde la vuelta a la democracia. Si Milei quiere cambiar el rumbo debe respetar la Constitución, las instituciones, el Parlamento, los gobernadores y a la prensa. Solo así se podrá enderezar el rumbo”, dijo.
“Hoy podría haber tomado otro camino, buscando la unidad nacional o por lo menos un buen diálogo. Terminó siendo más corrupto en menos tiempo, terminó teniendo los máximos exponentes de la casta desde Scioli, Barrionuevo, Menem y hasta Bussi en Tucumán. Terminó siendo el gobierno más insensible y menos humano. Terminó teniendo tan solo seis personas en la mesa de diálogo: Caputo, Bullrich, Adorni, Karina Milei, Martín Menem y Guillermo Francos”, sentenció.