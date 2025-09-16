Romano Norri: “Milei dilapidó políticamente la esperanza de millones de argentinos”

“El hombre que llegó a ser presidente de la nada no defraudó solo a la sociedad, se defraudó a sí mismo. Como hombre y economista trabajó para el peronismo, para Scioli en el gobierno de Cristina Kirchner, para Mauricio Macri y para Alberto Fernández”. “No debemos creerle al presidente que en 2026 cumplirá lo que no hizo en 22 meses. Este es sin duda el gobierno menos empático, más sectario y más antidemocrático desde la vuelta a la democracia. Si Milei quiere cambiar el rumbo debe respetar la Constitución, las instituciones, el Parlamento, los gobernadores y a la prensa. Solo así se podrá enderezar el rumbo”, dijo.