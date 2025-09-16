Desde Nicki Nicole hasta Fito Páez: todos los artistas argentinos que estuvieron en el Tiny Desk

Los Tiny Desk Concerts son sesiones musicales íntimas organizadas por la radio pública estadounidense NPR, filmadas en una pequeña oficina. Desde su creación en 2008, el programa presentó a una amplia gama de artistas internacionales, incluyendo a grandes nombres como Billie Eilish, Mac Miller y Justin Bieber. Este formato único permite a los músicos presentarse en un ambiente cercano y despojado, lo que resulta en interpretaciones sinceras y memorables.
Recientemente, Fito Páez se unió a la lista de artistas que participaron en esta icónica serie de conciertos, convirtiéndose en el noveno músico argentino en hacerlo. Su presentación destaca el continuo crecimiento de la influencia global del programa, que ahora incluye una diversa selección de talentos de Argentina. Si te interesa explorar estas sesiones, puedes buscar a los otros artistas de tu país que fueron invitados al ciclo.
Los nueve artistas que estuvieron en el Tiny Desk
Fito Páez (15/09/2025)
En casi 19 minutos, Fito Páez interpretó himnos de su extensa discografía como "A rodar mi vida" y "Mariposa tecknicolor". También tocó "Sale el sol" de su nuevo álbum Novela y cerró con una fusión de "Circo Beat" y "Tercer mundo".
Ca7riel & Paco Amoroso (04/10/2024)
El dúo tomó por sorpresa a la escena musical a fines de 2018 con singles que fusionaban rap y experimentación sonora. Después de una breve pausa, reaparecieron en 2024 con Baño maría, su primer disco conjunto, que los llevó al Tiny Desk. En esta sesión, con doce músicos en escena, presentaron cuatro canciones nuevas y un tema solista de cada uno.
Nathy Peluso (15/07/2024)
La artista argentina-española comenzó a lanzar música en 2017, fusionando géneros urbanos. Su álbum Grasa (2024) la catapultó a Washington D.C., donde grabó su Tiny Desk vestida de negro junto a su banda. Antes de empezar, dijo "Estamos cumpliendo un sueño más hoy" y deleitó al público con cuatro canciones de su segundo disco de estudio.
Trueno (27/09/2022)
Después de competir en batallas de freestyle, Trueno se coronó campeón de la FMS Argentina en 2019. Dejó el freestyle para enfocarse en su carrera musical con el álbum Atrevido (2020). Dos años después, cantó temas de su disco Bien o mal (2022) en un Tiny Desk at Home, con un doble homenaje a su país con las canciones "Argentina" y "Tierra zanta".
Nicki Nicole (13/10/2021)
Desde su Rosario natal, Nicki Nicole lanzó "Wapo traketero", un éxito instantáneo en pleno auge de la música urbana. En el Mes de la Herencia Hispana, la artista participó en las sesiones desde casa, agregando un toque porteño a sus canciones. Además de su hit debut, interpretó "Parte de mí", "Baby" e improvisó un freestyle.
Cande y Paulo (05/05/2021)
Cande Buasso y Paulo Carrizo unieron sus carreras con el cover de "Barro tal vez" de Spinetta, que se volvió viral. Con la modalidad Tiny Desk at Home, el dúo grabó cuatro canciones en el mismo estudio de San Juan donde hicieron el cover. Interpretaron temas de Leonard Cohen, Feist, Rodrigo Amarante y, por supuesto, Luis Alberto Spinetta.
Juana Molina (02/06/2014)
La tercera artista argentina en tener su Tiny Desk fue Juana Molina, pionera de la experimentación electrónica. Con una extensa carrera de siete discos solistas, en su sesión de 2014 tocó tres temas de su álbum Wed 21: "Eras", "Wed 21" y "Sin guía, no". En formato trío, la acompañaron Diego López de Arcaute y Odin Schwartz.
Sofia Rei (24/02/2014)
A principios de siglo, Sofía Rei viajó a Estados Unidos para fusionar el jazz con su formación clásica, lanzando su primer álbum en 2006. En una nueva locación del Tiny Desk, compartió tres composiciones propias que combinan ritmos folklóricos con una exposición vocal potente y jazzera. En enero de 2021, la artista tuvo un segundo Tiny Desk desde su casa.
Maria Volonté (28/12/2011)
A sus 40 años, María Volonté lanzó su primer disco solista Tango y otras pasiones (1996) y en 2004 ganó un premio Gardel. A solo tres años del debut de los Tiny Desk, María se presentó a dúo con el armonicista Kevin Carrel Footer. La artista interpretó tres canciones originales: “Beso azul”, “Oh viejo tren” y “SF tango”.