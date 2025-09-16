El detalle de Nicki Nicole con el hermano de Lamine Yamal que derrite a sus fans

El pasado 25 de agosto, Lamine Yamal confirmó públicamente su romance con Nicki Nicole. Lo hizo a través de una fotografía en redes sociales donde ambos aparecían juntos celebrando el 25 cumpleaños de la cantante argentina. La publicación puso fin a semanas de rumores: desde su escapada a Mónaco hasta las especulaciones sobre una posible ruptura.
La imagen funcionó como declaración oficial y despejó cualquier duda sobre el estado de su noviazgo.
Nicki Nicole se integra en el círculo familiar de Lamine Yamal
Aunque desde entonces han mantenido cierta discreción, en los últimos días un detalle compartido por el propio futbolista ha generado gran interés. En un video publicado en sus redes sociales, Nicki Nicole aparece compartiendo un momento entrañable con Keyne, el hermano pequeño de Lamine Yamal.
La escena tuvo lugar en un restaurante japonés, donde la artista enseñaba al niño a usar los palillos mientras esperaban la comida. Un gesto sencillo que ha sido interpretado como una muestra clara de la integración de la cantante en el entorno más íntimo del jugador del Barça.
El vínculo entre Nicki Nicole y el hermano de Lamine Yamal
La relación entre Nicki Nicole y Keyne refuerza la cercanía que mantiene la pareja. Para Lamine, su hermano pequeño ocupa un lugar muy especial en su vida. Con apenas tres años, el niño se ha convertido en uno de los protagonistas habituales en sus redes sociales.
El futbolista ha compartido en diversas ocasiones lo importante que es su familia como soporte emocional, y la presencia de Nicki Nicole junto a Keyne no hace más que reforzar esa unión.
El papel de Keyne en la vida del futbolista
Keyne, fruto de la actual relación de la madre de Lamine Yamal, es una figura central en la vida del jugador. En numerosas publicaciones, el futbolista muestra escenas cotidianas con él, donde se refleja el cariño y la protección que siente hacia su hermano menor.
Para Yamal, que ha reconocido que su infancia no fue sencilla, la llegada de Keyne ha supuesto un motor de ilusión y motivación. Esa complicidad ahora también incluye a Nicki Nicole, lo que consolida aún más la historia que están construyendo juntos.