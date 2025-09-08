Nuevos montos de Anses: ¿cuánto y cuándo cobro en septiembre 2025?

A partir de septiembre de 2025, todos los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) deben estar atentos al nuevo calendario de pagos. Las prestaciones se ajustarán con un aumento del 1.9%, reflejando la inflación de dos meses anteriores. Este incremento se aplicará a todas las jubilaciones, pensiones y asignaciones, y se verá reflejado en los pagos que comenzarán a acreditarse a lo largo del mes.