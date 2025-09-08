Secciones
SociedadActualidad

Nuevos montos de Anses: ¿cuánto y cuándo cobro en septiembre 2025?

Anses confirmó el pago de un bono extraordinario de $70.000. Este monto se sumará a los haberes de aquellos beneficiarios que perciban los montos más bajos.

Nuevos montos de Anses: ¿cuánto y cuándo cobro en septiembre 2025?
Hace 1 Hs

A partir de septiembre de 2025, todos los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) deben estar atentos al nuevo calendario de pagos. Las prestaciones se ajustarán con un aumento del 1.9%, reflejando la inflación de dos meses anteriores. Este incremento se aplicará a todas las jubilaciones, pensiones y asignaciones, y se verá reflejado en los pagos que comenzarán a acreditarse a lo largo del mes.

Cuándo cobro Anses: el calendario completo de septiembre 2025

Cuándo cobro Anses: el calendario completo de septiembre 2025

Además del aumento regular, ANSES confirmó el pago de un bono extraordinario de $70.000. Este monto se sumará a los haberes de aquellos beneficiarios que perciban los montos más bajos, brindando un apoyo adicional. Es importante que los beneficiarios consulten las fechas de cobro específicas para saber cuándo recibirán su pago con ambos incrementos.

Prestaciones de Anses en septiembre 2025

Las jubilaciones y pensiones tienen un incremento del 1,9% en septiembre:

-La jubilación mínima alcanza los $320.277,17, y con el bono de $70.000, el monto total es de $390.277,17.

-La jubilación máxima es de $2.155.162,17.

-La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) es de $256.221,74, y con el bono va a ser $326.221,74.

-La Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez es de $224.194,02, y con el bono sube a $294.194,02.

-La Pensión Madre de 7 Hijos es de $320.277,17, y con el bono, de $390.277,17.

Asignaciones:

-La Asignación Universal por Hijo (AUH) es de $115.088, pero solo se cobra el 80%, es decir, $92.065,27.

-La AUH por Hijo con Discapacidad es de $374.745.

-La Asignación Familiar por Hijo es de $57.549.

-La Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad es de $187.379.

Calendario de pagos de septiembre 2025 de Anses

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de septiembre

DNI terminados en 1: 9 de septiembre

DNI terminados en 2: 10 de septiembre

DNI terminados en 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4: 12 de septiembre

DNI terminados en 5: 15 de septiembre

DNI terminados en 6: 16 de septiembre

DNI terminados en 7: 17 de septiembre

DNI terminados en 8: 18 de septiembre

DNI terminados en 9: 19 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 26 de septiembre

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 10 de septiembre

DNI terminados en 1: 11 de septiembre

DNI terminados en 2: 12 de septiembre

DNI terminados en 3: 15 de septiembre

DNI terminados en 4: 16 de septiembre

DNI terminados en 5: 17 de septiembre

DNI terminados en 6: 18 de septiembre

DNI terminados en 7: 19 de septiembre

DNI terminados en 8: 22 de septiembre

DNI terminados en 9: 23 de septiembre

Asignación Universal por Embarazo (AUE)

DNI terminados en 0: 10 de septiembre

DNI terminados en 1: 11 de septiembre

DNI terminados en 2: 12 de septiembre

DNI terminados en 3: 15 de septiembre

DNI terminados en 4: 16 de septiembre

DNI terminados en 5: 17 de septiembre

DNI terminados en 6: 18 de septiembre

DNI terminados en 7: 19 de septiembre

DNI terminados en 8: 22 de septiembre

DNI terminados en 9: 23 de septiembre

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 10 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 12 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 15 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 16 de septiembre

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)

Todas las terminaciones de DNI: del 9 de septiembre al 10 de octubre

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 12 de septiembre

Asignaciones Familiares de PNC

Todas las terminaciones de DNI: del 8 de septiembre al 10 de octubre

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 19 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 22 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 23 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 24 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 25 de septiembre

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El PJ sacudió el tablero y le propinó una contundente derrota a Milei en la provincia de Buenos Aires
1

El PJ sacudió el tablero y le propinó una contundente derrota a Milei en la provincia de Buenos Aires

Derrota de LLA en provincia de Buenos Aires: un resultado que desafía la muñeca política de Milei
2

Derrota de LLA en provincia de Buenos Aires: un resultado que desafía la muñeca política de Milei

Referentes tucumanos del PJ hablaron de contundencia, fuerza y hasta de paliza
3

Referentes tucumanos del PJ hablaron de contundencia, fuerza y hasta de paliza

Un siglo de memorias: la familia Bulacio logró reunir a más de 200 de sus integrantes
4

Un siglo de memorias: la familia Bulacio logró reunir a más de 200 de sus integrantes

Guillermo Francos, tras la derrota en las urnas: “Los resultados macroeconómicos no llegan a la gente”
5

Guillermo Francos, tras la derrota en las urnas: “Los resultados macroeconómicos no llegan a la gente”

¿Por qué no se termina el problema de la basura en la capital?
6

¿Por qué no se termina el problema de la basura en la capital?

Más Noticias
El PJ sacudió el tablero y le propinó una contundente derrota a Milei en la provincia de Buenos Aires

El PJ sacudió el tablero y le propinó una contundente derrota a Milei en la provincia de Buenos Aires

Referentes tucumanos del PJ hablaron de contundencia, fuerza y hasta de paliza

Referentes tucumanos del PJ hablaron de contundencia, fuerza y hasta de paliza

Derrota de LLA en provincia de Buenos Aires: un resultado que desafía la muñeca política de Milei

Derrota de LLA en provincia de Buenos Aires: un resultado que desafía la muñeca política de Milei

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

Antonela Roccuzzo dijo lo que todos pensamos: la tierna dedicatoria por la despedida de Messi

Antonela Roccuzzo dijo lo que todos pensamos: la tierna dedicatoria por la despedida de Messi

Qué hace hoy la diva más polémica de los 90: su nuevo trabajo en una parrilla

Qué hace hoy la diva más polémica de los 90: su nuevo trabajo en una parrilla

Con su saco como escudo: el presidente del Concejo de Yerba Buena salvó al joven atacado por 15 perros

Con su saco como escudo: el presidente del Concejo de Yerba Buena salvó al joven atacado por 15 perros

La caída de Tucumán: el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

"La caída de Tucumán": el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

Comentarios