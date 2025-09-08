Nuevos montos de Anses: ¿cuánto y cuándo cobro en septiembre 2025?

A partir de septiembre de 2025, todos los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) deben estar atentos al nuevo calendario de pagos. Las prestaciones se ajustarán con un aumento del 1.9%, reflejando la inflación de dos meses anteriores. Este incremento se aplicará a todas las jubilaciones, pensiones y asignaciones, y se verá reflejado en los pagos que comenzarán a acreditarse a lo largo del mes.
Además del aumento regular, ANSES confirmó el pago de un bono extraordinario de $70.000. Este monto se sumará a los haberes de aquellos beneficiarios que perciban los montos más bajos, brindando un apoyo adicional. Es importante que los beneficiarios consulten las fechas de cobro específicas para saber cuándo recibirán su pago con ambos incrementos.
Prestaciones de Anses en septiembre 2025
Las jubilaciones y pensiones tienen un incremento del 1,9% en septiembre:
-La jubilación mínima alcanza los $320.277,17, y con el bono de $70.000, el monto total es de $390.277,17.
-La jubilación máxima es de $2.155.162,17.
-La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) es de $256.221,74, y con el bono va a ser $326.221,74.
-La Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez es de $224.194,02, y con el bono sube a $294.194,02.
-La Pensión Madre de 7 Hijos es de $320.277,17, y con el bono, de $390.277,17.
Asignaciones:
-La Asignación Universal por Hijo (AUH) es de $115.088, pero solo se cobra el 80%, es decir, $92.065,27.
-La AUH por Hijo con Discapacidad es de $374.745.
-La Asignación Familiar por Hijo es de $57.549.
-La Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad es de $187.379.
Calendario de pagos de septiembre 2025 de Anses
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
DNI terminados en 0: 8 de septiembre
DNI terminados en 1: 9 de septiembre
DNI terminados en 2: 10 de septiembre
DNI terminados en 3: 11 de septiembre
DNI terminados en 4: 12 de septiembre
DNI terminados en 5: 15 de septiembre
DNI terminados en 6: 16 de septiembre
DNI terminados en 7: 17 de septiembre
DNI terminados en 8: 18 de septiembre
DNI terminados en 9: 19 de septiembre
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
DNI terminados en 8 y 9: 26 de septiembre
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo
DNI terminados en 0: 10 de septiembre
DNI terminados en 1: 11 de septiembre
DNI terminados en 2: 12 de septiembre
DNI terminados en 3: 15 de septiembre
DNI terminados en 4: 16 de septiembre
DNI terminados en 5: 17 de septiembre
DNI terminados en 6: 18 de septiembre
DNI terminados en 7: 19 de septiembre
DNI terminados en 8: 22 de septiembre
DNI terminados en 9: 23 de septiembre
Asignación Universal por Embarazo (AUE)
DNI terminados en 0: 10 de septiembre
DNI terminados en 1: 11 de septiembre
DNI terminados en 2: 12 de septiembre
DNI terminados en 3: 15 de septiembre
DNI terminados en 4: 16 de septiembre
DNI terminados en 5: 17 de septiembre
DNI terminados en 6: 18 de septiembre
DNI terminados en 7: 19 de septiembre
DNI terminados en 8: 22 de septiembre
DNI terminados en 9: 23 de septiembre
Asignación por Prenatal y Maternidad
DNI terminados en 0 y 1: 10 de septiembre
DNI terminados en 2 y 3: 11 de septiembre
DNI terminados en 4 y 5: 12 de septiembre
DNI terminados en 6 y 7: 15 de septiembre
DNI terminados en 8 y 9: 16 de septiembre
Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)
Todas las terminaciones de DNI: del 9 de septiembre al 10 de octubre
Pensiones No Contributivas (PNC)
DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre
DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre
DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre
DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre
DNI terminados en 8 y 9: 12 de septiembre
Asignaciones Familiares de PNC
Todas las terminaciones de DNI: del 8 de septiembre al 10 de octubre
Prestación por Desempleo
DNI terminados en 0 y 1: 19 de septiembre
DNI terminados en 2 y 3: 22 de septiembre
DNI terminados en 4 y 5: 23 de septiembre
DNI terminados en 6 y 7: 24 de septiembre
DNI terminados en 8 y 9: 25 de septiembre