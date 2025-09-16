Debido a una amenaza existencial, un país comenzó la primera migración masiva de la historia

Las visas climáticas y el acuerdo con Australia son las estrategias que la nación adoptó para afrontar este inminente escenario. Sin embargo, no fueron las únicas medidas adoptadas. En 2022, el país lanzó una ambiciosa estrategia para convertirse en la primera nación digital del mundo. Esta iniciativa incluye el escaneo 3D de sus islas para recrearlas digitalmente y preservar su patrimonio cultural, así como la virtualización de las funciones gubernamentales. Para proteger la identidad y la soberanía nacionales, el proyecto también contempla reformas constitucionales para definir al país como un estado virtual, un concepto ya reconocido por 25 países, entre ellos Australia y Nueva Zelanda.