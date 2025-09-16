Debido a una amenaza existencial, un país comenzó la primera migración masiva de la historia

Hace dos años, Tuvalu tuvo que tomar una de las decisiones más inéditas y dificultosas para sus habitantes: la evacuación completa de todo un país. Paulatinamente, el país vecino de Australia comenzó a recibir tuvaluanos para que se establezcan como habitantes permanentes hasta vaciar por completo la nación que se enfrenta ante una amenaza existencial.
Para sobrevivir, los tuvaluanos deben abandonar sus casas antes de que el agua del mar las entierre. Desde 2023, Tuvalu y Australia firmaron el Tratado de la Unión de Falepili, por el que establecieron un programa de migración que permite a 280 tuvaluanos establecerse en Australia cada año. Estas visas vienen acompañadas de los mismos derechos en salud, educación, vivienda y empleo que los australianos.
Comenzaron los primeros trasladados a Australia
El plan comenzó con una etapa de solicitudes a la visa que estuvo abierta del 16 de junio hasta el 18 de julio de este año. "Recibimos un altísimo interés en la votación, con 8.750 inscripciones, incluyendo familiares de los inscritos principales", declaró la Alta Comisión Australiana en Tuvalu en un comunicado el 23 de julio. El primer grupo de 280 personas se sorteó mediante votación el 25 de julio.
“Si se combinan con otras rutas del Pacífico hacia Australia y Nueva Zelanda, casi el 4 % de la población podría migrar cada año”, afirmó Jane McAdam, investigadora del Centro Kaldor para el Derecho Internacional de los Refugiados de la UNSW Sídney, en un artículo publicado en The Conversation . “En una década, cerca del 40 % de la población podría haberse desplazado, aunque algunas personas podrían regresar a sus hogares o ir y venir”.
“Si se combinan con otras rutas del Pacífico hacia Australia y Nueva Zelanda, casi el 4 % de la población podría migrar cada año”, afirma Jane McAdam, investigadora del Centro Kaldor para el Derecho Internacional de los Refugiados de la UNSW Sídney, en un artículo publicado en The Conversation . “En una década, cerca del 40 % de la población podría haberse desplazado, aunque algunas personas podrían regresar a sus hogares o ir y venir”.
Las visas climáticas y el acuerdo con Australia son las estrategias que la nación adoptó para afrontar este inminente escenario. Sin embargo, no fueron las únicas medidas adoptadas. En 2022, el país lanzó una ambiciosa estrategia para convertirse en la primera nación digital del mundo. Esta iniciativa incluye el escaneo 3D de sus islas para recrearlas digitalmente y preservar su patrimonio cultural, así como la virtualización de las funciones gubernamentales. Para proteger la identidad y la soberanía nacionales, el proyecto también contempla reformas constitucionales para definir al país como un estado virtual, un concepto ya reconocido por 25 países, entre ellos Australia y Nueva Zelanda.
¿Por qué Tuvalu está llevando a cabo la migración masiva?
Tuvalu, una nación insular de Oceanía, formada por nueve islas coralinas y atolones habitados por poco más de 11.000 personas se enfrenta a una de las mayores amenazas del cambio climático: la desaparición. Un estudio del Equipo de Cambio del Nivel del Mar de la NASA reveló que, en 2023, el nivel del mar en Tuvalu fue 15 centímetros más alto que el promedio registrado durante las tres décadas anteriores.
La altitud media del país es de tan solo dos metros sobre el nivel del mar, lo que lo hace extremadamente vulnerable al aumento del nivel del mar, las inundaciones y las marejadas ciclónicas, todo ello agravado por la crisis climática. Si la tendencia continúa, se proyecta que la mayor parte del territorio, incluyendo su infraestructura crítica, estará por debajo del nivel de pleamar para 2050.