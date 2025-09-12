Secciones
SociedadTecnología

Un hallazgo que desafía la lógica: encontraron montañas invertidas en el océano profundo

Las leyes de la geología se pusieron de cabeza al descubrir un escenario propio de otra dimensión.

Un descubrimiento puso de cabeza lo conocido. Un descubrimiento puso de cabeza lo conocido.
Hace 1 Hs

Bajo las gélidas aguas del mar del Norte nuestro planeta parece entrar en una dimensión alternativa, un lugar donde las leyes de la geología y la lógica parecieran no aplicar. Un paisaje submarino puso literalmente de cabeza lo conocido sobre las formaciones de los sedimentos submarinos al revelar unas particulares montañas en esta región.

Detectaron posibles biofirmas en Marte: "es la señal más clara de vida que se haya encontrado"

Detectaron posibles biofirmas en Marte: es la señal más clara de vida que se haya encontrado

El escenario que se apareció frente a los científicos de la Universidad de Manchester descolocó por completo el orden natural al que estaban acostumbrados: cientos de montículos submarinos, algunos extendiéndose por varios kilómetros, donde las capas más jóvenes de sedimento se encontraban inexplicablemente debajo de las más antiguas. Parecía como si la historia geológica hubiera decidido contarse al revés, contradiciendo la ley de superposición, el pilar que advierte que las capas más viejas siempre están abajo y las nuevas, arriba.

Un misterio bajo las olas

Este sorprendente fenómeno, bautizado como "inversión estratigráfica", presenta un escenario verdaderamente inusual. Las capas más recientes descansan sepultadas bajo las más antiguas, planteando serias preguntas sobre las fuerzas capaces de trastocar de forma tan drástica la arquitectura de los sedimentos marinos.

Pero lo verdaderamente extraordinario de este hallazgo no es solo su existencia (la inversión estratigráfica ya se había documentado en pequeñas formaciones), sino su escala sin precedentes. Los montículos del mar del Norte son la primera evidencia de este fenómeno a nivel regional, mostrando que este proceso puede ser mucho más extenso de lo que se pensaba. "Este descubrimiento revela un proceso geológico que no habíamos visto antes a esta escala", explica el profesor Mads Huuse de la Universidad de Manchester, autor principal del estudio. El equipo, que utilizó imágenes sísmicas tridimensionales de alta resolución, llamó a estas estructuras hundidas "sinkites".

Cuando la historia geológica se invierte

Entonces, ¿cómo se formaron estas insólitas estructuras que parecen desafiar la lógica? El estudio revela que este proceso ocurrió principalmente entre el Mioceno tardío y el Plioceno, hace entre 11 y 2,6 millones de años, después de un gran cambio geológico conocido como la "Discordancia del Mioceno Medio".

En aquella época remota, terremotos o movimientos telúricos similares provocaron que la arena más joven y densa se licuara, como si fuera barro, y se hundiera. Mientras tanto, las capas más ligeras de fango, ricas en diminutos fósiles marinos, fueron empujadas hacia arriba, formando grandes "balsas flotantes" que los investigadores denominaron "floatites". El resultado fue un paisaje submarino increíblemente insólito, con las capas geológicas invertidas justo bajo el fondo marino.

Aplicaciones que van más allá

Pero este descubrimiento no es solo una fascinante curiosidad científica. El profesor Huuse señala que "esta investigación muestra cómo los fluidos y los sedimentos pueden moverse por la corteza terrestre de formas inesperadas", lo que podría tener importantes aplicaciones prácticas en nuestro día a día.

Comprender cómo se formaron estas estructuras podría transformar significativamente la evaluación de yacimientos subterráneos, el sellado y la migración de fluidos. Esto es fundamental para tecnologías como la captura y el almacenamiento de carbono, y también podría ayudar a los científicos a predecir mejor dónde se encuentran atrapados el petróleo y el gas natural.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El método de Harvard para dejar de fumar: una guía paso a paso para lograrlo

El método de Harvard para dejar de fumar: una guía paso a paso para lograrlo

Día del Maestro 2025: ¿habrá clases o se suspenden las actividades escolares?

Día del Maestro 2025: ¿habrá clases o se suspenden las actividades escolares?

Fin de la búsqueda: declaran muerto a un geólogo desaparecido en un glaciar de Alaska

Fin de la búsqueda: declaran muerto a un geólogo desaparecido en un glaciar de Alaska

Lo más popular
Victoria Villarruel publicó un inquietante mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil
1

Victoria Villarruel publicó un "inquietante" mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil

Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno
2

Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno

Los pactos de silencio, la crueldad y una trama atroz que se oculta detrás del bullying
3

Los pactos de silencio, la crueldad y una trama atroz que se oculta detrás del bullying

Rompevidrios”: a la cárcel por robo y por herir a dos policías
4

"Rompevidrios”: a la cárcel por robo y por herir a dos policías

Osvaldo Jaldo: “El año 26 es el de la reforma electoral”
5

Osvaldo Jaldo: “El año 26 es el de la reforma electoral”

El caso de los audios: Cerimedo declaró que Spagnuolo le habló de coimas en la Andis
6

El caso de los audios: Cerimedo declaró que Spagnuolo le habló de coimas en la Andis

Más Noticias
El Colegio de Abogados ratificó su decisión de no matricular a retirados del Poder Judicial

El Colegio de Abogados ratificó su decisión de no matricular a retirados del Poder Judicial

Récord en Tucumán: “Nadie Dice Nada”, de Luzu TV, agotó dos funciones en minutos en el Mercedes Sosa

Récord en Tucumán: “Nadie Dice Nada”, de Luzu TV, agotó dos funciones en minutos en el Mercedes Sosa

La nueva ciudad favorita de los argentinos para hacer tour de compras en Chile

La nueva ciudad favorita de los argentinos para hacer tour de compras en Chile

El inesperado cambio de look de Antonela Roccuzzo que mostró su estilista

El inesperado cambio de look de Antonela Roccuzzo que mostró su estilista

El iPhone 17 llega a la Argentina en tiempo récord: ¿cuándo comenzarán a venderlo?

El iPhone 17 llega a la Argentina en tiempo récord: ¿cuándo comenzarán a venderlo?

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

Conocé la lujosa mansión de Lionel Messi en Miami y sus increíbles comodidades

Conocé la lujosa mansión de Lionel Messi en Miami y sus increíbles comodidades

Comentarios