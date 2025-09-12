Un hallazgo que desafía la lógica: encontraron montañas invertidas en el océano profundo

Pero lo verdaderamente extraordinario de este hallazgo no es solo su existencia (la inversión estratigráfica ya se había documentado en pequeñas formaciones), sino su escala sin precedentes. Los montículos del mar del Norte son la primera evidencia de este fenómeno a nivel regional, mostrando que este proceso puede ser mucho más extenso de lo que se pensaba. "Este descubrimiento revela un proceso geológico que no habíamos visto antes a esta escala", explica el profesor Mads Huuse de la Universidad de Manchester, autor principal del estudio. El equipo, que utilizó imágenes sísmicas tridimensionales de alta resolución, llamó a estas estructuras hundidas "sinkites".