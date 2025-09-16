Dos hábitos simples que podés adoptar a los 40 y 60 para retrasar el envejecimiento

Diferentes estudios demostraron que la curva hacia el envejecimiento no se da de forma constante y sostenida. Por el contrario, hay períodos en que este proceso biológico se acelera. Para estos momentos, una nutricionista recomendó incorporar hábitos particulares y retrasar la llegada de la vejez.
La alimentación juega un rol sumamente importante en nuestro organismo. Una nutrición completa ayuda a conservar la salud, a curar enfermedades e incluso a minimizar el riesgo de padecerlas. Pero las personas tienen diferentes necesidades orgánicas, por lo que es importante aprender cuáles son los nutrientes que demanda nuestro cuerpo.
Picos de envejecimiento
Según una investigación realizada en la Universidad de Stanford, los picos de envejecimiento más marcados se dan entre los 44 y los 60 años. Esto implica que nuestro metabolismo actúa de forma más lenta a estas edades, la piel se vuelve arrugada y hay una mayor probabilidad de contraer enfermedades.
En relación a ello, la nutricionista Giselle Thompson sugiere incorporar dos hábitos saludables en los picos de esta franja etaria. Mantener una dieta saludable y un estilo de vida sano implica dejar de ingerir alcohol y azúcar.
Hábitos para retrasar el envejecimiento
En este sentido, el hábito que se debe abandonar a partir de los 40 años es el de consumir bebidas alcohólicas. "Lo que cambia a los 44 años es la capacidad de metabolizar algunos tóxicos como la cafeína y el alcohol", señala el gerontólogo José Manuel Viudes. Además explica que el alcohol a esa edad es un gran "envejecedor y oxidador".
La segunda caída funcional es la de los 60 años. "La insulina, que es la hormona que depura y baja la glucosa que absorbemos con las harinas, se pone más perezosa y no trabaja adecuadamente", explica. Por eso sugiere "empezar a depurar todo lo que sea harina, azúcares y alimentos procesados".