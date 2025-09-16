Secciones
SociedadEstilo de vida

Dos hábitos simples que podés adoptar a los 40 y 60 para retrasar el envejecimiento

El alcohol, las azúcares, los embutidos y las harinas se procesan de modo distinto a medida que pasan los años.

Cuáles son los hábitos de alimentación saludable en la mediana edad. Cuáles son los hábitos de alimentación saludable en la mediana edad.
Hace 2 Hs

Diferentes estudios demostraron que la curva hacia el envejecimiento no se da de forma constante y sostenida. Por el contrario, hay períodos en que este proceso biológico se acelera. Para estos momentos, una nutricionista recomendó incorporar hábitos particulares y retrasar la llegada de la vejez.

Este es el alimento que más afecta la memoria y acelera el envejecimiento cognitivo

Este es el alimento que más afecta la memoria y acelera el envejecimiento cognitivo

La alimentación juega un rol sumamente importante en nuestro organismo. Una nutrición completa ayuda a conservar la salud, a curar enfermedades e incluso a minimizar el riesgo de padecerlas. Pero las personas tienen diferentes necesidades orgánicas, por lo que es importante aprender cuáles son los nutrientes que demanda nuestro cuerpo.

Picos de envejecimiento

Según una investigación realizada en la Universidad de Stanford, los picos de envejecimiento más marcados se dan entre los 44 y los 60 años. Esto implica que nuestro metabolismo actúa de forma más lenta a estas edades, la piel se vuelve arrugada y hay una mayor probabilidad de contraer enfermedades.

En relación a ello, la nutricionista Giselle Thompson sugiere incorporar dos hábitos saludables en los picos de esta franja etaria. Mantener una dieta saludable y un estilo de vida sano implica dejar de ingerir alcohol y azúcar.

Hábitos para retrasar el envejecimiento

En este sentido, el hábito que se debe abandonar a partir de los 40 años es el de consumir bebidas alcohólicas. "Lo que cambia a los 44 años es la capacidad de metabolizar algunos tóxicos como la cafeína y el alcohol", señala el gerontólogo José Manuel Viudes. Además explica que el alcohol a esa edad es un gran "envejecedor y oxidador".

La segunda caída funcional es la de los 60 años. "La insulina, que es la hormona que depura y baja la glucosa que absorbemos con las harinas, se pone más perezosa y no trabaja adecuadamente", explica. Por eso sugiere "empezar a depurar todo lo que sea harina, azúcares y alimentos procesados".

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Este imperceptible hábito diario daña la memoria y acelera el envejecimiento

Este imperceptible hábito diario daña la memoria y acelera el envejecimiento

Lo más popular
Déficit cero y “doctrina Bukele”: las dos anclas de Javier Milei para la batalla electoral
1

Déficit cero y “doctrina Bukele”: las dos anclas de Javier Milei para la batalla electoral

Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 y defendió el equilibrio fiscal: “Lo peor ya pasó”
2

Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 y defendió el equilibrio fiscal: “Lo peor ya pasó”

Yerba Buena: el Gobierno propone articular barrios privados con barrios populares
3

Yerba Buena: el Gobierno propone articular barrios privados con barrios populares

Fue un llamado casi de socorro: el análisis político y económico del discurso de Javier Milei
4

"Fue un llamado casi de socorro": el análisis político y económico del discurso de Javier Milei

El tiempo en Tucumán: el cielo seguirá nuboso y la temperatura en aumento
5

El tiempo en Tucumán: el cielo seguirá nuboso y la temperatura en aumento

Investigan al docente acusado de intentar raptar a dos chicas
6

Investigan al docente acusado de intentar raptar a dos chicas

Más Noticias
Clima en Argentina: ¿qué provincias tendrán lluvias y tormentas en el cierre del invierno?

Clima en Argentina: ¿qué provincias tendrán lluvias y tormentas en el cierre del invierno?

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

Qué pasó con Thiago Medina en su accidente: hizo su último posteo mientras manejaba

Qué pasó con Thiago Medina en su accidente: hizo su último posteo mientras manejaba

Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: estado reservado con riesgo de vida

Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: "estado reservado con riesgo de vida"

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Las joyas del campeón: cuatro bienes de lujo de Lionel Messi que pocos saben que tiene

Las joyas del campeón: cuatro bienes de lujo de Lionel Messi que pocos saben que tiene

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Comentarios