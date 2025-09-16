Dos hábitos simples que podés adoptar a los 40 y 60 para retrasar el envejecimiento

Hábitos para retrasar el envejecimiento

En este sentido, el hábito que se debe abandonar a partir de los 40 años es el de consumir bebidas alcohólicas. "Lo que cambia a los 44 años es la capacidad de metabolizar algunos tóxicos como la cafeína y el alcohol", señala el gerontólogo José Manuel Viudes. Además explica que el alcohol a esa edad es un gran "envejecedor y oxidador".