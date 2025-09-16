Secciones
El ex chofer de Mirtha Legrand pide una cifra millonaria: los motivos detrás de la denuncia

La denuncia se basa en acusaciones de despido ilegal y registración fraudulenta.

Hace 2 Hs

Marcelo Campos, quien fue chofer de Mirtha Legrand durante años, inició una demanda judicial contra la conductora, exigiendo una suma millonaria. La noticia fue divulgada en el programa televisivo Intrusos, donde el conductor Rodrigo Lussich reveló los detalles del caso. La denuncia se basa en acusaciones de despido ilegal y registración fraudulenta, un tema legal que ahora enfrenta la diva por primera vez en mucho tiempo.

El conflicto legal surge después de que Campos, quien trabajó para Mirtha por tres décadas, estuviera reuniendo pruebas sobre ocho años de presunta falta de registro laboral. La demanda fue presentada el viernes pasado, y los abogados de la conductora ya fueron notificados. Según el periodista Luis Bremer, este largo proceso de recolección de pruebas explica la demora en la presentación de la denuncia ante la justicia.

La situación legal escaló luego de que fracasara una conciliación obligatoria entre ambas partes. En el programa Desayuno Americano, Bremer explicó que no se llegó a ningún acuerdo ni se propuso ninguna solución por parte de los apoderados de la presentadora. Por lo tanto, el caso ahora avanza a la instancia de juicio, poniendo a Mirtha Legrand en el centro de un conflicto legal sin precedentes.

Además de su rol como chofer, Marcelo Campos también asistía a Mirtha Legrand en tareas personales y en la organización de su prensa en diversos eventos. El periodista Bremer señaló que el hombre estaba registrado en un gremio de publicidad, lo que constituye una "mala registración" por parte de la conductora. Este hecho, junto con el resto de las acusaciones, conforma la base de la demanda que ahora se dirime en los tribunales.

Tras la demanda de su ex chofer, Legrand dio su versión de los hechos. La conductora aseguró que Campos estaba registrado en otro gremio porque el de choferes se creó después de que él empezara a trabajar para ella. Sin embargo, el abogado de Campos refuta esta explicación, argumentando que si esto fuera cierto, la conductora debió haberlo cambiado de gremio inmediatamente, algo que no ocurrió.

La base del reclamo de Campos es la diferencia salarial que dejó de percibir por esta supuesta registración fraudulenta. El periodista Luis Bremer detalló que el ex empleado ganaba 700.000 pesos mensuales, cuando, según la demanda, debería haber cobrado 2.000.000. Este reclamo económico es uno de los puntos clave del litigio, el cual aún no tiene una fecha definida para el inicio del juicio.

