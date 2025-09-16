El ex chofer de Mirtha Legrand pide una cifra millonaria: los motivos detrás de la denuncia

Además de su rol como chofer, Marcelo Campos también asistía a Mirtha Legrand en tareas personales y en la organización de su prensa en diversos eventos. El periodista Bremer señaló que el hombre estaba registrado en un gremio de publicidad, lo que constituye una "mala registración" por parte de la conductora. Este hecho, junto con el resto de las acusaciones, conforma la base de la demanda que ahora se dirime en los tribunales.