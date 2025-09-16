Secciones
Suscribite
Ingresar
Economía
Noticias económicas
"Fue un llamado casi de socorro": el análisis político y económico del discurso de Javier Milei
La cadena nacional exhibió un giro: menos insultos, más necesidad de acuerdos y un tono que, para los expertos, rozó la desesperación.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
EN CASA ROSADA. Milei habló a través de una cadena nacional.
Hace 32 Min
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Javier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La volatilidad económica golpea la imagen de Milei y acrecienta el pesimismo social
El riesgo país se acerca a los 1.200 puntos y los bonos en dólares profundizan su caída
El billete de $100 con Evita cumple 13 años: qué se podía comprar cuando salió y qué ahora
Cripto como moneda de trabajo: la apuesta de freelancers y PyMEs argentinas
Cómo invertir en importaciones de marcas globales
Lo más popular
Déficit cero y “doctrina Bukele”: las dos anclas de Javier Milei para la batalla electoral
Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 y defendió el equilibrio fiscal: “Lo peor ya pasó”
Yerba Buena: el Gobierno propone articular barrios privados con barrios populares
Investigan al docente acusado de intentar raptar a dos chicas
Lo polémica que genera una grieta entre ciclistas tucumanos
Lunes frenético: tregua por ATN y la ley de discapacidad, y tensión en el Congreso
Más Noticias
Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 y defendió el equilibrio fiscal: “Lo peor ya pasó”
El dólar roza el techo de la banda y se espera la reacción oficial
Lunes frenético: tregua por ATN y la ley de discapacidad, y tensión en el Congreso
Tucumán tendrá una ley propia de Salud Mental para brindar contención integral
La ciclovía a El Cadillal está congelada por falta de financiamiento
Yerba Buena: el Gobierno propone articular barrios privados con barrios populares
Lo polémica que genera una grieta entre ciclistas tucumanos
Déficit cero y “doctrina Bukele”: las dos anclas de Javier Milei para la batalla electoral
Comentarios
Navegá sin límites por $34 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más