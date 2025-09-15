¿Por qué activar los mensajes temporales?: así podés mejorar tu experiencia en WhatsApp

Diferencia entre “Ver por única vez” y “Mensajes temporales”

Ambas funciones tienen como objetivo aumentar la privacidad, pero funcionan de forma ligeramente diferente. Los chats de una sola lectura son aún más privados. Están diseñados para fotos, videos y mensajes de voz que quieres que alguien vea (o escuche) solo una vez. El destinatario puede abrirlos en esa oprtunidad y luego desaparecen del chat. No pueden reenviarlos, guardarlos, destacarlos ni compartirlos, y las capturas de pantalla están bloqueadas en la mayoría de los dispositivos (pero pueden tomar una foto o grabar la pantalla con otro dispositivo antes de que desaparezcan). Los mensajes de una sola lectura tampoco aparecen en la vista previa.