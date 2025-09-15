¿Por qué activar los mensajes temporales?: así podés mejorar tu experiencia en WhatsApp

Los mensajes temporales no son solo para los discretos ni para quienes buscan esconder algún secreto. Esta función útil de WhatsApp es una forma de mantener tus conversaciones ordenadas así como proteger tu privacidad, permitiéndote tomar el control de tu experiencia en la aplicación.
Gran parte de las aplicaciones en 2025 cuentan con estos mensajes que se "autodestruyen". Así muchas conversaciones pueden desaparecer sin dejar rastro, lo que puede resultar cómodo en ciertas ocasiones, como proteger nuestros datos o evitar que los chats más viejos se acumulen en la aplicación.
¿Qué son los mensajes temporales?
Como su nombre indica, los mensajes que desaparecen en WhatsApp se eliminan automáticamente del chat después de un tiempo determinado. Podés activar esta función en chats personales y de grupo de forma predeterminada. Sin embargo, los administradores del grupo pueden cambiar la configuración para restringir esta función sólo a ellos.
A la misma vez, los archivos multimedia que enviamos como fotos y videos también pueden eliminarse si están configurados como mensajes temporales. La función puede durar 24 horas, 7 días o 90 días, eso depende de tu elección y se aplica para todo el chat completo, incluido el texto. Una vez transcurrido ese tiempo, los mensajes se eliminan automáticamente del chat.
Al iniciar un nuevo chat con alguien que tenga activada la función de mensajes temporales, tanto vos como la otra persona verán una notificación en el chat que les avisará de que la opción está activada. Lo mismo ocurre con los chats grupales cuando se actualiza la configuración.
¿Para qué sirven?
Los mensajes que desaparecen están diseñados para que tus chats sean más ligeros y te proporcionen mayor privacidad. Son útiles cuando quieres hablar de algo delicado sin dejar rastro. Por ejemplo, podés activarlos para un chat en el que quieras compartir información privada, pero que esos mensajes no queden registrados, señalaron desde del medio especializado ExpressVPN.
Diferencia entre “Ver por única vez” y “Mensajes temporales”
Ambas funciones tienen como objetivo aumentar la privacidad, pero funcionan de forma ligeramente diferente. Los chats de una sola lectura son aún más privados. Están diseñados para fotos, videos y mensajes de voz que quieres que alguien vea (o escuche) solo una vez. El destinatario puede abrirlos en esa oprtunidad y luego desaparecen del chat. No pueden reenviarlos, guardarlos, destacarlos ni compartirlos, y las capturas de pantalla están bloqueadas en la mayoría de los dispositivos (pero pueden tomar una foto o grabar la pantalla con otro dispositivo antes de que desaparezcan). Los mensajes de una sola lectura tampoco aparecen en la vista previa.
¿Cómo activar los chats temporales?
Activar la desaparición de mensajes es sencillo, tanto para chats individuales como para conversaciones grupales. Desde el medio citado explicaron cómo hacerlo.
Para chats individuales
1. Abrir el chat.
2. Toá el nombre del contacto (o el número si aún no está guardado) en la parte superior.
3. Seleccioná Mensajes que desaparecen.
4. Elegí cuánto tiempo quieres que duren los mensajes nuevos antes de que se eliminen.
5. Verás una nota en el chat confirmando el cambio.
Establecer un temporizador de mensajes predeterminado
Si deseas que todos los chats nuevos utilicen mensajes que desaparecen automáticamente, puedes configurar un temporizador predeterminado:
1. Abrí WhatsApp.
2. Seleccioná Configuración (el ícono del engranaje)
3. Elegí Privacidad.
4. Tocá en Temporizador de mensajes predeterminado.
5. Elegí tu marco de tiempo preferido.
6. De esta manera, cada nuevo chat que inicies tendrá los mensajes que desaparecen activados de forma predeterminada.