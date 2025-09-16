Luego de un catástrófico huracán, una misteriosa flor se esparció por todo un país ¿qué está pasando?

El huracán Katrina fue "lo peor de lo peor". Esta tormenta fue una de las más destructivas y la que causó más víctimas mortales, sumando alrededor de 1836 muertes, así como desplazó a millones de habitantes y se convirtió en uno de los desastres naturales más costosos y mortíferos de la historia de Estados Unidos. Tras su paso, la devastación fue total y profunda: en la Costa del Golfo de Estados Unidos no había quedado nada, más que un grupo de unas misteriosas y delicadas rosas.