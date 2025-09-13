El fin del iceberg más grande del mundo: advierten que pronto dejará de existir

El calentamiento global sobre la Antártida

El desprendimiento de icebergs es un proceso natural y no hubo suficientes megabergs para que los científicos sepan si están aumentando a medida que el mundo se calienta, dijo Meijers. Sin embargo, lo que sí está claro es que las plataformas de hielo perdieron billones de toneladas de hielo debido al aumento en la formación de icebergs y el derretimiento en las últimas décadas, en gran parte por el calentamiento del agua del océano y los cambios en las corrientes oceánicas, agregó.