El fin del iceberg más grande del mundo: advierten que pronto dejará de existir

El iceberg más grande del mundo en la Antártida, superaba tres veces en tamaño a grandes ciudades como Los Ángeles.

Hace 1 Hs

El cambio climático es enemigo de las proezas de la naturaleza, y con su paso arrollador pone fin a las grandes maravillas que nuestro mundo tiene para ofrecer. Y aunque aún no hay certezas científicas sobre las causas, el iceberg más gigante y antiguo del planeta ubicado en el hemisferio sur parece haberse convertido en una de sus víctimas, desmoronándose a paso agigantado y trasladándose a una zona donde ya no podrá sobrevivir.

A23a, como lo denominaron los científicos, perdió el título del iceberg más grande del mundo. Luego de sortear una travesía que lo llevó a la deriva por 40 años, ahora la masa gigante se "fractura rápidamente" en varios "trozos muy grandes", según afirmaron desde el Servicio Británico de Investigación Antártica (BAS).

Números que batían récords

La gigante masa de hielo parecía inconcebible para cualquier mente humana: un peso de casi un billón de toneladas métricas y una superficie de 3.672 kilómetros cuadrados, lo que podría equivaler a tres veces el tamaño de la extensa ciudad de Los Ángeles. Desde que se desprendió de la plataforma de hielo Filchner-Ronne en 1986, el iceberg fue vigilado de cerca por los especialistas.

A23a es el iceberg más antiguo, ya que logró frenar su desaparición natural al quedarse atascado no una sino dos veces después de separarse de su iceberg original, lo que significa que logró permanecer en aguas más frías durante más tiempo que la mayoría. Pero 40 años después llegó al final de su viaje.

"Se desplazó tan al norte que se encuentra en un lugar donde los icebergs de este tamaño no pueden sobrevivir", afirmó Ted Scambos, científico investigador principal de la Universidad de Colorado en Boulder, especializado en las regiones polares.

Un viaje hacia el final

Andrew Meijers, oceanógrafo del BAS, dijo a CNN en un correo electrónico este miércoles que el "megaberg" se redujo ahora  a unos 1.700 kilómetros cuadrados lo que equivale aproximadamente al tamaño del Gran Londres.

Actualmente, el A23a es el segundo iceberg más grande del mundo, pero Meijers dijo que esto probablemente “cambiará rápidamente” a medida que continúe “fragmentándose en las próximas semanas”. El aumento de la temperatura del agua y la llegada de la primavera austral significa que probablemente se romperá en “icebergs demasiado pequeños para seguir rastreando”, señaló.

El calentamiento global sobre la Antártida

El desprendimiento de icebergs es un proceso natural y no hubo suficientes megabergs para que los científicos sepan si están aumentando a medida que el mundo se calienta, dijo Meijers. Sin embargo, lo que sí está claro es que las plataformas de hielo perdieron billones de toneladas de hielo debido al aumento en la formación de icebergs y el derretimiento en las últimas décadas, en gran parte por el calentamiento del agua del océano y los cambios en las corrientes oceánicas, agregó.

El cambio climático causado por el ser humano genera cambios alarmantes en la Antártida,lo que podría desencadenar un aumento catastrófico del nivel del mar.​

