Secciones
SociedadTecnología

Una tormenta solar "caníbal" llegó a la Tierra y provoca auroras boreales en zonas inesperadas

El cielo se llenó de luces de colores sin precedentes en latitudes poco frecuentes.

La tormenta solar caníbal que afecta a nuestro planeta. La tormenta solar "caníbal" que afecta a nuestro planeta.
Hace 46 Min

Septiembre es un mes de intensa actividad solar y la Tierra no está exenta de sus efectos. Así la llegada de una tormenta solar "caníbal" a nuestro planeta y su interacción con nuestro campo magnético dio lugar a un enigmático show de luces en locaciones que jamás habían registrado estos fenómenos.

El tiempo en Tucumán: el sol elevará la temperatura pero el frío ofrecerá resistencia

El tiempo en Tucumán: el sol elevará la temperatura pero el frío ofrecerá resistencia

La tormenta solar "caníbal", cuyo nombre surge de la potente fusión de dos tormentas solares, se dirige a la tierra y su interacción con el campo magnético de la Tierra provocará un espectáculo de auroras boreales en el hemisferio norte. La interacción entre la gigantesca masa coronal y nuestro planeta provocará festivales de luces a lo largo de la semana en el hemisferio norte.

Las causas de la inusual tormenta solar

En la parte de norte de nuestro planeta ya pueden ver los efectos de la eyección de masa coronal que entra en contacto con la Tierra. Desde el primero de septiembre, zonas atípicas registraron las auroras boreales que podrán verse hasta este miércoles 3 de septiembre.

La causa de estas potentes tormentas está en la  rápida eyección de masa coronal o CME (por sus siglas en inglés: Coronal Mass Ejection) lanzada al espacio por una llamarada de clase M2.7 de larga duración desde la mancha solar AR 4199 el 30 de agosto. El resultado al llegar a la Tierra es una tormenta geomagnética G2 (moderada), que se intensificó a niveles G3 (fuertes) con la llegada al cuerpo principal de perturbación.

Auroras boreales en locaciones inesperadas

Según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) indica que este fenómeno geomagnético produjo auroras en latitudes más al sur de lo que es habitual. Millones de personas en el norte de Estados Unidos pudieron presenciar estas luces durante la celebración del Día del Trabajo.

En redes sociales, muchos usuarios adjuntaron fotografías de las auroras boreales desde muchas zonas del norte global. Este fenómeno se pudo observar en países poco acostumbrados a estas luces celestiales, como Canadá, Escocia, Letonia, Francia, Irlanda o Países Bajos.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La tormenta de Santa Rosa traerá perturbaciones negativas: ¿qué significa esto y cómo será su impacto?

La tormenta de Santa Rosa traerá "perturbaciones negativas": ¿qué significa esto y cómo será su impacto?

La tormenta de Santa Rosa llegará este fin de semana: ¿cuáles serán las regiones más afectadas?

La tormenta de Santa Rosa llegará este fin de semana: ¿cuáles serán las regiones más afectadas?

La tormenta de Santa Rosa llegó puntual y hay alerta naranja por mal clima en algunas provincias

La tormenta de Santa Rosa llegó puntual y hay alerta naranja por mal clima en algunas provincias

Alerta amarilla: vientos de hasta 90km/h y tormentas abundantes castigarán el norte

Alerta amarilla: vientos de hasta 90km/h y tormentas abundantes castigarán el norte

Lo más popular
La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones
1

La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación
2

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias
3

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias

Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena
4

Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena

“La dueña de casa sabe que esos perros son unos asesinos”: el dramático relato tras el ataque en Yerba Buena
5

“La dueña de casa sabe que esos perros son unos asesinos”: el dramático relato tras el ataque en Yerba Buena

La caída de Tucumán: el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia
6

"La caída de Tucumán": el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

Más Noticias
Con su saco como escudo: el presidente del Concejo de Yerba Buena salvó al joven atacado por 15 perros

Con su saco como escudo: el presidente del Concejo de Yerba Buena salvó al joven atacado por 15 perros

La caída de Tucumán: el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

"La caída de Tucumán": el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

La confesión hot de Lali Espósito que sorprendió a La Sole en La Voz Argentina

La confesión hot de Lali Espósito que sorprendió a La Sole en La Voz Argentina

Lo que tu nombre revela sobre tu carácter y personalidad, según expertos

Lo que tu nombre revela sobre tu carácter y personalidad, según expertos

Messi sorprendió a todos en el teatro: fue a ver “Rocky”, la obra de Nico Vázquez

Messi sorprendió a todos en el teatro: fue a ver “Rocky”, la obra de Nico Vázquez

Un pueblo del norte argentino quedó entre los 50 más hermosos del mundo

Un pueblo del norte argentino quedó entre los 50 más hermosos del mundo

Alerta por tormentas, vientos fuertes y granizo: ¿cuáles son las provincias en riesgo?

Alerta por tormentas, vientos fuertes y granizo: ¿cuáles son las provincias en riesgo?

Cómo dejar de recibir llamadas de números desconocidos de forma fácil y rápida

Cómo dejar de recibir llamadas de números desconocidos de forma fácil y rápida

Comentarios