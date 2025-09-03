Una tormenta solar "caníbal" llegó a la Tierra y provoca auroras boreales en zonas inesperadas

La causa de estas potentes tormentas está en la rápida eyección de masa coronal o CME (por sus siglas en inglés: Coronal Mass Ejection) lanzada al espacio por una llamarada de clase M2.7 de larga duración desde la mancha solar AR 4199 el 30 de agosto. El resultado al llegar a la Tierra es una tormenta geomagnética G2 (moderada), que se intensificó a niveles G3 (fuertes) con la llegada al cuerpo principal de perturbación.