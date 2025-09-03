Una tormenta solar "caníbal" llegó a la Tierra y provoca auroras boreales en zonas inesperadas

Septiembre es un mes de intensa actividad solar y la Tierra no está exenta de sus efectos. Así la llegada de una tormenta solar "caníbal" a nuestro planeta y su interacción con nuestro campo magnético dio lugar a un enigmático show de luces en locaciones que jamás habían registrado estos fenómenos.
La tormenta solar "caníbal", cuyo nombre surge de la potente fusión de dos tormentas solares, se dirige a la tierra y su interacción con el campo magnético de la Tierra provocará un espectáculo de auroras boreales en el hemisferio norte. La interacción entre la gigantesca masa coronal y nuestro planeta provocará festivales de luces a lo largo de la semana en el hemisferio norte.
Las causas de la inusual tormenta solar
En la parte de norte de nuestro planeta ya pueden ver los efectos de la eyección de masa coronal que entra en contacto con la Tierra. Desde el primero de septiembre, zonas atípicas registraron las auroras boreales que podrán verse hasta este miércoles 3 de septiembre.
La causa de estas potentes tormentas está en la rápida eyección de masa coronal o CME (por sus siglas en inglés: Coronal Mass Ejection) lanzada al espacio por una llamarada de clase M2.7 de larga duración desde la mancha solar AR 4199 el 30 de agosto. El resultado al llegar a la Tierra es una tormenta geomagnética G2 (moderada), que se intensificó a niveles G3 (fuertes) con la llegada al cuerpo principal de perturbación.
Auroras boreales en locaciones inesperadas
Según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) indica que este fenómeno geomagnético produjo auroras en latitudes más al sur de lo que es habitual. Millones de personas en el norte de Estados Unidos pudieron presenciar estas luces durante la celebración del Día del Trabajo.
En redes sociales, muchos usuarios adjuntaron fotografías de las auroras boreales desde muchas zonas del norte global. Este fenómeno se pudo observar en países poco acostumbrados a estas luces celestiales, como Canadá, Escocia, Letonia, Francia, Irlanda o Países Bajos.