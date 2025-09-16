Secciones
SociedadActualidad

Continúa internada la niña de 9 años que intentó quitarse la vida

Un caso que conmueve.

Continúa internada la niña de 9 años que intentó quitarse la vida
Hace 3 Hs

La niña de nueve años que intentó suicidarse la semana pasada continúa internada en estado delicado, aunque en las últimas horas ha mostrado algunos avances en su evolución clínica. La noticia trajo alivio parcial a los familiares y allegados, quienes permanecen en el hospital Avellaneda, donde la pequeña es atendida por los médicos.

Según la abuela de la niña, no ha sido necesario volver a intubarla. La niña está sedada, pero responde a los estímulos y mantiene parámetros estables. Llora por momentos, contó.

Intentos de suicidio: hay más casos y alertan por el impacto del bullying y las redes sociales

Intentos de suicidio: hay más casos y alertan por el impacto del bullying y las redes sociales

Desde el hospital informaron, que la paciente se encuentra sin sostén respiratorio, con funciones fisiológicas conservadas. Es alimentada por sonda. Ya cumplió siete días de antibióticos. En las próximas horas, le realizarán un electroencefalograma y tendrá una consulta con un neurólogo para evaluar si es que le quedaron o no secuelas por el episodio ocurrido el viernes 5 de este mes.

Los médicos remarcaron que presenta apertura ocular espontánea y movilidad en sus cuatro miembros. Los signos vitales y la respuesta general al tratamiento permiten sostener un moderado optimismo, detallaron.

Conmoción

El caso de esta niña generó una gran conmoción en la sociedad tucumana ante la denuncia de los padres, quienes sostienen que la menor sufría bullying en la escuela Julio Roca, donde asistía. La semana pasada hubo una protesta frente al establecimiento, en la cual los papás de los alumnos pidieron reforzar medidas de prevención frente a situaciones de acoso escolar. Mientras tanto, el Ministerio de Educación dio intervención a los equipos profesionales para que evalúen las distintas denuncias. Además, pidió que la Justicia investigue el hecho.

Bullying en Tucumán: José Cano reclama un plan integral contra la violencia escolar y el suicidio adolescente

Bullying en Tucumán: José Cano reclama un plan integral contra la violencia escolar y el suicidio adolescente

Por otro lado, trascendió que esta semana en la sesión de la Legislatura se tratarán proyectos de ley que buscan frenar el bullying. La iniciativa, según comentó el legislador José Cano, ya tiene dictamen favorable. A través de la norma, se prevé la creación de una línea gratuita (109), para que padres y estudiantes puedan denunciar situaciones de acoso sin trabas burocráticas. Además, se establece que mayo será es Mes Provincial de Concientización y Prevención del Bullying. Otro punto importante es que se amplía el seguro escolar para incorporar prestaciones psicológicas, garantizando acceso a atención profesional en casos de emergencia. Por último, está previsto que se forme un Observatorio Provincial para la Prevención del Suicidio, que apunta a reunir y analizar datos en forma permanente.

Temas José CanoTucumánMinisterio de Educación de TucumánHospital Avellaneda
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El llamado urgente a las familias tras el caso de la niña que intentó quitarse la vida

El llamado urgente a las familias tras el caso de la niña que intentó quitarse la vida

Así es el primoroso salón de la mansión de José Coronado en Madrid

Así es el primoroso salón de la mansión de José Coronado en Madrid

Bullying en Tucumán: José Cano reclama un plan integral contra la violencia escolar y el suicidio adolescente

Bullying en Tucumán: José Cano reclama un plan integral contra la violencia escolar y el suicidio adolescente

Villa de Leales: un proyecto de ley apunta a recuperar el edificio histórico que está en ruinas

Villa de Leales: un proyecto de ley apunta a recuperar el edificio histórico que está en ruinas

Cano: “Karina Milei llega a Tucumán a festejar un veto que ataca a la educación pública”

Cano: “Karina Milei llega a Tucumán a festejar un veto que ataca a la educación pública”

Lo más popular
Milei presentará el Presupuesto 2026 por cadena nacional y ratificará su rumbo fiscal
1

Milei presentará el Presupuesto 2026 por cadena nacional y ratificará su rumbo fiscal

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta
2

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta

San Martín de Tucumán se reencontró con su esencia y goleó por 4-0 a un Atlanta sorprendido
3

San Martín de Tucumán se reencontró con su esencia y goleó por 4-0 a un Atlanta sorprendido

Protocolo de Género: qué hacer si sufrís violencia, acoso o discriminación en la UNT
4

Protocolo de Género: qué hacer si sufrís violencia, acoso o discriminación en la UNT

Cuánto podés ganar por día con el alquiler de un espacio vacío de tu casa
5

Cuánto podés ganar por día con el alquiler de un espacio vacío de tu casa

¿Querés formarte para el cambio? Se viene un programa de liderazgo en Tucumán
6

¿Querés formarte para el cambio? Se viene un programa de liderazgo en Tucumán

Más Noticias
Lanzan un curso de Fotografía y Biodiversidad en las Yungas tucumanas

Lanzan un curso de Fotografía y Biodiversidad en las Yungas tucumanas

¿Querés formarte para el cambio? Se viene un programa de liderazgo en Tucumán

¿Querés formarte para el cambio? Se viene un programa de liderazgo en Tucumán

Cuánto podés ganar por día con el alquiler de un espacio vacío de tu casa

Cuánto podés ganar por día con el alquiler de un espacio vacío de tu casa

Protocolo de Género: qué hacer si sufrís violencia, acoso o discriminación en la UNT

Protocolo de Género: qué hacer si sufrís violencia, acoso o discriminación en la UNT

A pie, en carros o camionetas, miles de palestinos dejan Gaza

A pie, en carros o camionetas, miles de palestinos dejan Gaza

San Martín de Tucumán se reencontró con su esencia y goleó por 4-0 a un Atlanta sorprendido

San Martín de Tucumán se reencontró con su esencia y goleó por 4-0 a un Atlanta sorprendido

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta

La riqueza invisible de Tucumán: lo que tenemos y no miramos

La riqueza invisible de Tucumán: lo que tenemos y no miramos

Comentarios