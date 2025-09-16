Continúa internada la niña de 9 años que intentó quitarse la vida

La niña de nueve años que intentó suicidarse la semana pasada continúa internada en estado delicado, aunque en las últimas horas ha mostrado algunos avances en su evolución clínica. La noticia trajo alivio parcial a los familiares y allegados, quienes permanecen en el hospital Avellaneda, donde la pequeña es atendida por los médicos.
Según la abuela de la niña, no ha sido necesario volver a intubarla. La niña está sedada, pero responde a los estímulos y mantiene parámetros estables. Llora por momentos, contó.
Desde el hospital informaron, que la paciente se encuentra sin sostén respiratorio, con funciones fisiológicas conservadas. Es alimentada por sonda. Ya cumplió siete días de antibióticos. En las próximas horas, le realizarán un electroencefalograma y tendrá una consulta con un neurólogo para evaluar si es que le quedaron o no secuelas por el episodio ocurrido el viernes 5 de este mes.
Los médicos remarcaron que presenta apertura ocular espontánea y movilidad en sus cuatro miembros. Los signos vitales y la respuesta general al tratamiento permiten sostener un moderado optimismo, detallaron.
Conmoción
El caso de esta niña generó una gran conmoción en la sociedad tucumana ante la denuncia de los padres, quienes sostienen que la menor sufría bullying en la escuela Julio Roca, donde asistía. La semana pasada hubo una protesta frente al establecimiento, en la cual los papás de los alumnos pidieron reforzar medidas de prevención frente a situaciones de acoso escolar. Mientras tanto, el Ministerio de Educación dio intervención a los equipos profesionales para que evalúen las distintas denuncias. Además, pidió que la Justicia investigue el hecho.
Por otro lado, trascendió que esta semana en la sesión de la Legislatura se tratarán proyectos de ley que buscan frenar el bullying. La iniciativa, según comentó el legislador José Cano, ya tiene dictamen favorable. A través de la norma, se prevé la creación de una línea gratuita (109), para que padres y estudiantes puedan denunciar situaciones de acoso sin trabas burocráticas. Además, se establece que mayo será es Mes Provincial de Concientización y Prevención del Bullying. Otro punto importante es que se amplía el seguro escolar para incorporar prestaciones psicológicas, garantizando acceso a atención profesional en casos de emergencia. Por último, está previsto que se forme un Observatorio Provincial para la Prevención del Suicidio, que apunta a reunir y analizar datos en forma permanente.