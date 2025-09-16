Continúa internada la niña de 9 años que intentó quitarse la vida

Por otro lado, trascendió que esta semana en la sesión de la Legislatura se tratarán proyectos de ley que buscan frenar el bullying. La iniciativa, según comentó el legislador José Cano, ya tiene dictamen favorable. A través de la norma, se prevé la creación de una línea gratuita (109), para que padres y estudiantes puedan denunciar situaciones de acoso sin trabas burocráticas. Además, se establece que mayo será es Mes Provincial de Concientización y Prevención del Bullying. Otro punto importante es que se amplía el seguro escolar para incorporar prestaciones psicológicas, garantizando acceso a atención profesional en casos de emergencia. Por último, está previsto que se forme un Observatorio Provincial para la Prevención del Suicidio, que apunta a reunir y analizar datos en forma permanente.