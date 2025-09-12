Bullying en Tucumán: José Cano reclama un plan integral contra la violencia escolar y el suicidio adolescente

Tras la ola de episodios de violencia escolar en Tucumán, el legislador, José Cano, volvió a poner en el centro de la agenda la urgencia de políticas públicas coordinadas y efectivas en materia de salud mental infanto-juvenil. “Estos hechos nos duelen profundamente. No podemos mirar hacia otro lado ni resignarnos”, advirtió. Ante esto, pidió conformar una mesa de diálogo amplia y plural, más allá de los colores partidarios. “La única salida es trabajar todos juntos: Estado, familias, escuelas, profesionales y legisladores”-