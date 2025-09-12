Secciones
Bullying en Tucumán: José Cano reclama un plan integral contra la violencia escolar y el suicidio adolescente

El legislador solicitó conformar una mesa de diálogo amplia y plural, "más allá de los colores partidarios".

Hace 2 Hs

Tras la ola de episodios de violencia escolar en Tucumán, el legislador, José Cano, volvió a poner en el centro de la agenda la urgencia de políticas públicas coordinadas y efectivas en materia de salud mental infanto-juvenil. “Estos hechos nos duelen profundamente. No podemos mirar hacia otro lado ni resignarnos”, advirtió. Ante esto, pidió conformar una mesa de diálogo amplia y plural, más allá de los colores partidarios. “La única salida es trabajar todos juntos: Estado, familias, escuelas, profesionales y legisladores”-

El legislador, según pudo saber LA GACETA, presentó distintas iniciativas vinculadas a la problemática:

Prevención del bullying escolar (140-PL-25): establece mayo como Mes Provincial de Concientización y Prevención del Bullying y crea la línea gratuita 109, para que padres y estudiantes puedan denunciar situaciones de acoso sin trabas burocráticas.

Observatorio Provincial para la Prevención del Suicidio (298-PL-25): apunta a reunir y analizar datos en forma permanente, con el objetivo de detectar tempranamente casos de riesgo y generar propuestas de intervención. “Tenemos que llegar más rápido y mejor, y para eso necesitamos contar con información fiable y continua”, dijo Cano.

Ampliación del seguro escolar gratuito (171-PL-25): incorpora prestaciones psicológicas y extiende la cobertura a escuelas privadas, garantizando acceso a atención profesional en casos de emergencia.

José Cano. José Cano.

Acciones en territorio

Más allá de lo normativo, Cano aseguró que su equipo trabaja en el terreno con un grupo de profesionales que visitan instituciones educativas. Allí brindan charlas y talleres sobre bullying y salud mental, acercando herramientas de prevención y escucha activa a estudiantes, docentes y familias.

“Cada proyecto y cada acción tienen un mismo hilo conductor: cuidar la vida de nuestros chicos y chicas. La salud mental debe ocupar un lugar central en la agenda pública. De esto se sale entre todos, sin mezquindades ni especulaciones políticas”, concluyó el legislador.

