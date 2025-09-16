El dólar roza el techo de la banda y se espera la reacción oficial

El equipo económico del gobierno de Javier Milei siguió de cerca otra jornada espinosa en el mercado cambiario. Ayer, el dólar estuvo cerca del techo de la banda, referencia que se aplica al segmento mayorista. La tensión también afectó los bonos del exterior, como también la Bolsa porteña. En este contexto, el riesgo país se aproximó a los 1.200 puntos.
El valor de la divisa minorista concluyó a $1.475 en Banco Nación, lo que implicó un aumento de $10 respecto del cierre del viernes (0,7%) y el importe más alto en lo que va del registro. Mientras, el mayorista se ubicó en $1.467 y se aproximó al máximo establecido por el Banco Central (BCRA) de $1.472 (otros lo ubican en $1.477). Por ello, y ante las expectativas de más aumentos, se espera que la entidad financiera nacional comience a vender divisas para bajar la cotización.
De hecho, el lunes volvieron a aparecer en pantallas órdenes de venta por U$S100 millones para cuando el dólar mayorista alcance los $1472. Los analistas del sector se las atribuyen al BCRA, según consignó el diario “La Nación”.
Frente a la tendencia al alza del billete de Estados Unidos (EEUU), Federico Furiase, director del Banco Central, expresó la semana pasada que el Gobierno nacional tenía “poder de fuego” de unos U$S22.000 millones para frenar al valor en el techo de la banda. “¿Por qué deberíamos anunciar que hay U$S6.000 millones si ya anunciamos que en el techo de la banda hay U$S22.000 millones? Que algunos no lo crean no es algo que dependa de nosotros. Solo lo comprobarán si lo testean“, dijo.
Por su parte, el dólar contado con liquidación (CCL) registró un salto de casi $20 (+1,3%) y cerró en $1.500,53. En paralelo, el dólar MEP subió $19,60 (+1,3%) y finalizó en $1.488,06. Como resultado, las brechas cambiarias se ampliaron al 2,3% y 1,4%, respectivamente. En tanto, el dólar blue aumentó $30 y alcanzó los $1.455.
Las reservas brutas internacionales cayeron en U$S461 millones y cerraron la jornada en U$S39.848 millones, el nivel más bajo desde el 31 de julio. Además, perforaron por primera vez en septiembre el umbral de los U$S40.000 millones. De acuerdo con fuentes oficiales citadas por el diario “Ámbito”, la caída se explica, en parte, por pagos de deuda realizados al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por U$S271 millones y al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por U$S112 millones.
Señales de inquietud
Los bonos cayeron hasta 6% y el riesgo país ya apuntó a los 1.200 puntos básicos, lo que elevó las señales de inquietud en del mercado respecto de la capacidad de pago de deuda. Por su parte, el S&P Merval cayó 0,6% a 1.748.701,64 puntos, mientras que la cotización en dólares lo hizo en 1,9%, para descender a su valor más acotado desde el 7 de agosto de 2024. Entre los papeles que lideraron las pérdidas se encontraron: Transportadora de Gas del Norte (-4,2%), Metrogas (-3,9%) y BBVA (-2,9%), relevó “Ámbito”.
“Lo que puede decir Milei no te va a cambiar mucho la realidad económica. El Presupuesto 2026 tiene que ir al Congreso (nacional), negociarse y ver qué sale. El Presupuesto en sí da los lineamientos de lo que busca el Gobierno, por eso, no creo que lo que presente hoy él pueda cambiar el humor en los inversores a partir de mañana”, dijo el economista Christian Buteler antes de la cadena nacional de anoche.
En esa línea, señaló que “la banda no se van a poder sostener” después de los comicios legislativos de octubre, ya que se debe tener una tasa acorde a una economía con una inflación esperada de entre un 20% y un 25%. “No se puede tener una tasa del 70%, te mata la actividad, como te la mató”, planteó en una entrevista con radio 10 de Buenos Aires.