El dólar roza el techo de la banda y se espera la reacción oficial

Frente a la tendencia al alza del billete de Estados Unidos (EEUU), Federico Furiase, director del Banco Central, expresó la semana pasada que el Gobierno nacional tenía “poder de fuego” de unos U$S22.000 millones para frenar al valor en el techo de la banda. “¿Por qué deberíamos anunciar que hay U$S6.000 millones si ya anunciamos que en el techo de la banda hay U$S22.000 millones? Que algunos no lo crean no es algo que dependa de nosotros. Solo lo comprobarán si lo testean“, dijo.