El Batalla de Tucumán MTB coronó a los campeones en todas sus categorías

La sexta edición del Batalla de Tucumán MTB volvió a teñir de color y adrenalina a la provincia con más de 800 ciclistas en escena. Este año, además, debutó la prueba pedestre “Batalla Running”. Pensada en homenaje a la fecha patria del 24 de septiembre, la carrera busca, año a año, darle a los tucumanos un evento propio y con sentido de pertenencia. “No hay una competencia que sea verdaderamente tucumana .La Batalla surge para que tengamos algo grande y nuestro”, había explicado Juan Pablo “Tigre” Frias Silva, su organizador.
Una fiesta sobre ruedas (y a pie)
Desde las ocho de la mañana, la plaza Independencia fue el punto de partida de una jornada que combinó deporte, naturaleza y comunidad. Los bikers, acompañados por familiares y amigos, partieron hacia El Cadillal, donde se desarrolló la mayor parte de la carrera. Hubo música, gazebos de equipos, abrazos en la meta y un clima de camaradería que convirtió al desafío físico en una verdadera celebración.
Conocé todos los ganadores del Batalla de Tucumán MTB 2025
Ganadores 100K
- Elite masculino: Luciano Gay y Darío Gasco (4h16m).
- Sub 23 masculino: José Álvarez e Ignacio Cufré (4h52m).
- Masters A1 masculino: Adrián Rodríguez y Facundo Coronel (4h52m).
- Masters A2 masculino: Guillermo Pereyra y Juan Moreno (4h45m).
- Masters B1 masculino: Mazzamuto y Rodríguez (4h41m).
- Masters B2 masculino: Luis Sigüenza y Sergio Kalenuk (5h02m).
- Masters C1 masculino: Brahim y Calcaprina (6h03m).
- Masters C2 masculino: Miguel Figueroa y Fernando Soto (6h31m).
- Individual A masculino: Jorge Adrián Rivera (4h38m).
- Individual B masculino: Juan Óscar Díaz (4h48m).
- Mixto Sub 23: Avellaneda y Juárez (7h38m).
- Mixto Masters A: Julieta Reverso y Marcos Taboada (5h49m).
- Mixto Masters B: Jorge Biazzo y María Curia (5h05m).
- Elite damas: Ariadna Pauluk y Tamara Weiss (6h11m).
- Masters A1 damas: Aldana Silman y Margarita Servetto (6h04m).
- Individual A damas: Nicole Arce (5h50m).
- Individual B damas: Noelia Nieva (5h55m).
Ganadores 80K
- Elite masculino: Augusto Elwart y Pablo García (3h31m).
- Sub 23 masculino: Patricio Coronel y David Olveira (3h30m).
- Juveniles masculino: Martínez y Sarmiento (4h09m).
- Masters A1 masculino: Francisco Garrido y Pedro Garrido (3h50m).
- Masters A2 masculino: Horacio Ruiz y Alfredo Amenábar (3h32m).
- Masters B1 masculino: Federico Fromm y Adrián Parra (3h43m).
- Masters B2 masculino: Martín Blanco y José Portuese (3h31m).
- Masters C2 masculino: Gustavo Martel y Roberto Jauffroy (5h18m).
- Individual A masculino: José Campos Rodríguez (3h46m).
- Individual B masculino: Pablo Andrés Helguera (3h44m).
- Mixto Elite: Lain Fagalde y Lucía Cabrera (3h44m).
- Mixto Sub 23: Carlos Lemacha y Silvia Miroli (4h27m).
- Mixto Masters A: los Grellet (3h57m).
- Mixto Masters B: Damián Minichillo y Belén Syriani (4h14m).
- Elite damas: Isolina Nassiff y Renata Pérez (3h57m).
- Masters A1 damas: Paula Medina Vives y Camila Bussi (4h15m).
- Masters A2 damas: Flavia Cativa y Verónica Centeno (4h50m).
- Masters C1 damas: Verónica Ponce de León y Sarita Loto (4h49m).
- Individual B damas: Julieta Mentz (5h04m).
- Padre e hijo A: los Villalba (4h15m).
Ganadores 50K
- Cadetes masculino: Leandro Troncoso y Federico Ruiz Campos (2h31m).
- Individual A masculino: Facundo Alberto Moreno (2h45m).
- Individual B masculino: Pablo Depedro (2h28m).
- Mayores A masculino: Federico Corizzi y Carlos López (2h22m).
- Mayores B masculino: Rogelio Berretta y Fernando Ares (2h31m).
- Individual A damas: Emilia Natalia Palmieri (3h27m).
- Individual B damas: María José Juárez (3h35m).
- Mayores A damas: Valverde y González (2h47m).
- Mayores B damas: Florencia Casadey y Agustina Alonso (2h29m).
- Mixto A: Gastón Balderrama y Paula Ruiz (2h46m).
- Mixto B: los Simonetto (2h47m).
- Padre e hijo A: Facundo Zotes y Adrián Zotes (2h21m).
- Padre e hijo B: Franco Rocchio y Tomás Rocchio (2h30m).
- E-bike A: Gallardo y Novella (2h12m).
- E-bike B: Acevedo y Martínez Padilla (2h23m).
El debut del “Batalla Running”
La novedad de este año fue la inclusión del running, con un circuito de 10 kilómetros en la zona del dique El Cadillal.
- Masculino 16-29: Gerónimo Adbes (43m42s).
- Masculino 30-39: Juan Alberto Galván (41m42s).
- Masculino 40-49: Daniel Humberto Décima (44m31s).
- Masculino 50-59: Christian Cortés (41m56s).
- Femenino 16-29: Yanet Rocío Palacio (54m19s).
- Femenino 30-39: María Celeste Ramayo (46m41s).
- Femenino 40-49: Mariana Berrizbeitia (44m44s).
- Femenino 50-59: Valeria Tarantelli (50m19s).
La Batalla de Tucumán MTB volvió a demostrar por qué es una cita ineludible del calendario deportivo. Es una competencia que une esfuerzo, naturaleza y comunidad, y que cada año convoca a más protagonistas.