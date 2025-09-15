El Batalla de Tucumán MTB coronó a los campeones en todas sus categorías

La sexta edición del Batalla de Tucumán MTB volvió a teñir de color y adrenalina a la provincia con más de 800 ciclistas en escena. Este año, además, debutó la prueba pedestre “Batalla Running”. Pensada en homenaje a la fecha patria del 24 de septiembre, la carrera busca, año a año, darle a los tucumanos un evento propio y con sentido de pertenencia. “No hay una competencia que sea verdaderamente tucumana .La Batalla surge para que tengamos algo grande y nuestro”, había explicado Juan Pablo “Tigre” Frias Silva, su organizador.