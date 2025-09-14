Secciones
DeportesMás deportes

Darío Gasco y Luciano Gay brillaron en los 100k del Batalla de Tucumán

"Mono" y "Colo" fueron los más veloces de la jornada y celebraron en la tarde de El Cadillal.

Foto: Daniel Coronel - LA GACETA Foto: Daniel Coronel - LA GACETA
Hace 2 Hs

El Batalla de Tucumán de mountain bike tuvo a dos grandes ganadores.  Luciano Gay y Darío Gasco fueron quienes se quedaron con el primer puesto de la clasificación general tras completar los 100 kilómetros en 4 horas y 16 minutos, demostrando un gran nivel físico y estratégico.

Ni bien se bajó de la bicicleta, todavía con tierra en el rostro por su travesía, fue “Colo” el que compartió sus primeras impresiones sobre el recorrido y la victoria: “Fue una carrera muy divertida, realmente una batalla. Con más de cuatro horas de pedaleo se hace larga, y el cerro al inicio la vuelve todavía más dura. En este tipo de pruebas hay que saber alimentarse bien y ahorrar energía. Estoy muy contento de haber ganado la general junto a mi compañero”, dijo el biker.

Gay también destacó que el triunfo llega en un gran momento, ya que ambos se preparan para un nuevo desafío: la Tucumán Epic, que se disputará el próximo fin de semana. “Ahora toca recuperarnos y dar lo mejor en la otra carrera”, señaló.

Por su parte, Gasco valoró el trabajo conjunto que han venido construyendo como dupla en esta temporada: “Cuando arrancamos a correr en pareja este año parecía todo un desafío, porque aunque nos conocíamos, nunca habíamos competido juntos. Con el tiempo fuimos puliendo detalles, entrenando y aprendiendo a complementarnos. Hoy ya nos entendemos bastante bien, y después de cuatro carreras en pareja, este resultado es la muestra de ese crecimiento”, sostuvo el más experimentado del binomio.

Gasco también resaltó la importancia de la preparación técnica para enfrentar la prueba: “La bici no falló en lo absoluto, creo que hicimos una buena elección de cubiertas, plato y presión. Todo salió perfecto”. Además, elogió a su compañero: “Es un placer correr con Luciano, un excelente corredor y una gran persona. Espero que podamos seguir compartiendo muchas carreras más”, agregó “Mono”.

El triunfo de Gay y Gasco en la Batalla Mountain Bike remarca el gran presente de la pareja deportiva y abre expectativas de cara a lo que viene. El calendario continuará con la misma intensidad, aunque con nuevos desafíos por delante, ambos ciclistas demostraron que la combinación de experiencia, estrategia y trabajo en equipo es clave para alcanzar grandes objetivos en el mountain bike

Temas Batalla de TucumánDarío GascoLuciano Gay
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Los bikers y la ruta 9: un problema con solución, pero sin respuestas

Los bikers y la ruta 9: un problema con solución, pero sin respuestas

Importa tanto la educación vial como la infraestructura, advierten los bikers tucumanos

"Importa tanto la educación vial como la infraestructura", advierten los bikers tucumanos

Karla Castro clasificó a cinco mundiales de Taekwondo ITF, nunca pudo viajar y ahora busca sponsors para cumplir su sueño

Karla Castro clasificó a cinco mundiales de Taekwondo ITF, nunca pudo viajar y ahora busca sponsors para cumplir su sueño

La Batalla de Tucumán MTB vuelve con su sexta edición y suma el running a la fiesta deportiva

La Batalla de Tucumán MTB vuelve con su sexta edición y suma el running a la fiesta deportiva

Tucumán será sede de un torneo regional de taekwondo con tecnología olímpica

Tucumán será sede de un torneo regional de taekwondo con tecnología olímpica

Lo más popular
La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente
1

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

Una pelea entre amigos terminó en un crimen en la capital tucumana
2

Una pelea entre amigos terminó en un crimen en la capital tucumana

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?
3

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

Pablo Macchiarola: “Queremos evitar que los barrios privados sigan estrangulando a la ciudad”
4

Pablo Macchiarola: “Queremos evitar que los barrios privados sigan estrangulando a la ciudad”

Rumbo a octubre: Jaldo marca el ritmo en el baile electoral de a tres
5

Rumbo a octubre: Jaldo marca el ritmo en el baile electoral de a tres

Se “motouberiza” el transporte público
6

Se “motouberiza” el transporte público

Más Noticias
Franco Colapinto reveló quién es su mejor amigo en el mundo de la Fórmula 1

Franco Colapinto reveló quién es su mejor amigo en el mundo de la Fórmula 1

“Por favor, recen mucho: el angustiante ruego de Daniela Celis por Thiago Medina

“Por favor, recen mucho": el angustiante ruego de Daniela Celis por Thiago Medina

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

Lo mejor de la pelea: Crawford hizo historia y derrotó al Canelo Álvarez en Las Vegas

Lo mejor de la pelea: Crawford hizo historia y derrotó al "Canelo" Álvarez en Las Vegas

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

Rumbo a octubre: Jaldo marca el ritmo en el baile electoral de a tres

Rumbo a octubre: Jaldo marca el ritmo en el baile electoral de a tres

Se “motouberiza” el transporte público

Se “motouberiza” el transporte público

Pablo Macchiarola: “Queremos evitar que los barrios privados sigan estrangulando a la ciudad”

Pablo Macchiarola: “Queremos evitar que los barrios privados sigan estrangulando a la ciudad”

Comentarios