Darío Gasco y Luciano Gay brillaron en los 100k del Batalla de Tucumán

El Batalla de Tucumán de mountain bike tuvo a dos grandes ganadores. Luciano Gay y Darío Gasco fueron quienes se quedaron con el primer puesto de la clasificación general tras completar los 100 kilómetros en 4 horas y 16 minutos, demostrando un gran nivel físico y estratégico.
Ni bien se bajó de la bicicleta, todavía con tierra en el rostro por su travesía, fue “Colo” el que compartió sus primeras impresiones sobre el recorrido y la victoria: “Fue una carrera muy divertida, realmente una batalla. Con más de cuatro horas de pedaleo se hace larga, y el cerro al inicio la vuelve todavía más dura. En este tipo de pruebas hay que saber alimentarse bien y ahorrar energía. Estoy muy contento de haber ganado la general junto a mi compañero”, dijo el biker.
Gay también destacó que el triunfo llega en un gran momento, ya que ambos se preparan para un nuevo desafío: la Tucumán Epic, que se disputará el próximo fin de semana. “Ahora toca recuperarnos y dar lo mejor en la otra carrera”, señaló.
Por su parte, Gasco valoró el trabajo conjunto que han venido construyendo como dupla en esta temporada: “Cuando arrancamos a correr en pareja este año parecía todo un desafío, porque aunque nos conocíamos, nunca habíamos competido juntos. Con el tiempo fuimos puliendo detalles, entrenando y aprendiendo a complementarnos. Hoy ya nos entendemos bastante bien, y después de cuatro carreras en pareja, este resultado es la muestra de ese crecimiento”, sostuvo el más experimentado del binomio.
Gasco también resaltó la importancia de la preparación técnica para enfrentar la prueba: “La bici no falló en lo absoluto, creo que hicimos una buena elección de cubiertas, plato y presión. Todo salió perfecto”. Además, elogió a su compañero: “Es un placer correr con Luciano, un excelente corredor y una gran persona. Espero que podamos seguir compartiendo muchas carreras más”, agregó “Mono”.
El triunfo de Gay y Gasco en la Batalla Mountain Bike remarca el gran presente de la pareja deportiva y abre expectativas de cara a lo que viene. El calendario continuará con la misma intensidad, aunque con nuevos desafíos por delante, ambos ciclistas demostraron que la combinación de experiencia, estrategia y trabajo en equipo es clave para alcanzar grandes objetivos en el mountain bike