Racing y Vélez llegan con dudas al choque internacional

Mañana, desde las 19, la Academia y el Fortín se enfrentan con formaciones por definir. Costas mantiene incógnitas en el arco y la delantera, mientras que Barros Schelotto lamenta la baja de Braian Romero y evalúa variantes en ataque.

Gustavo Costas, DT de Racing. Gustavo Costas, DT de Racing. Foto tomada de Olé.
Hace 36 Min

El cruce entre Racing y Vélez, programado para mañana a las 19, llega con ambos equipos atravesando realidades distintas pero compartiendo un mismo escenario: la incertidumbre en sus alineaciones.

En la “Academia”, el técnico Gustavo Costas concentró al plantel con dos días de antelación para mantener el enfoque, aunque aún no despejó las principales incógnitas. La primera pasa por el arco: Facundo Cambeses dejó buenas sensaciones contra San Lorenzo, pero la experiencia y el liderazgo de Gabriel Arias lo posicionan con ventaja para recuperar la titularidad.

El otro dilema se da en la delantera. Con Santiago Solari y Adrián “Maravilla” Martínez como fijas, el tercer puesto del ataque se definirá entre Duván Vergara, Adrián Balboa o Luciano Vietto. Además, Costas podría retomar el esquema 3-4-3, con Gastón Martirena en lugar de Facundo Mura y Juan Nardoni por Matías Zaracho

La posible formación incluye a Arias o Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Martirena, Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Solari, Martínez y uno entre Vergara, Balboa o Vietto.

Por el lado de Vélez, que llega como reciente campeón de la Supercopa Argentina, las dudas son diferentes. La alarma por la salida de Tomás Marchiori contra Huracán quedó atrás tras los estudios médicos: el arquero no tiene lesión grave y será titular. Sin embargo, la mala noticia es la baja confirmada de Braian Romero, que sufrió un desgarro y estará al menos tres semanas fuera.

En ataque, Guillermo Barros Schelotto evalúa incluir a Matías Pellegrini, de buen rendimiento ante Huracán, en lugar de Imanol Machuca por la banda izquierda. Con este ajuste, la probable formación sería: Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallán, Aaron Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat; Tomás Galván, Maher Carrizo, Pellegrini o Machuca, y Michael Santos.

Con realidades distintas, Racing y Vélez se medirán en un choque que promete intensidad y alternativas tácticas desde las 19.

