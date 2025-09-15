Racing y Vélez llegan con dudas al choque internacional

Por el lado de Vélez, que llega como reciente campeón de la Supercopa Argentina, las dudas son diferentes. La alarma por la salida de Tomás Marchiori contra Huracán quedó atrás tras los estudios médicos: el arquero no tiene lesión grave y será titular. Sin embargo, la mala noticia es la baja confirmada de Braian Romero, que sufrió un desgarro y estará al menos tres semanas fuera.