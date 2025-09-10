La drástica decisión que tomaron Racing y Vélez tras los incidentes en Independiente- U de Chile

Racing y Vélez llegaron a un acuerdo en las últimas horas y definieron que los partidos de cuartos de final de la Copa Libertadores se jugarán sin hinchas visitantes. La medida se tomó luego de los graves incidentes registrados en el encuentro entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana, que encendieron las alarmas sobre la seguridad en el fútbol sudamericano.
En un comunicado conjunto, las dirigencias de ambos clubes confirmaron que los duelos programados para el 16 de septiembre en el estadio José Amalfitani y el 23 en el Presidente Perón serán exclusivos para socios y socias locales. El objetivo, explicaron, es “priorizar la seguridad, el bienestar y la comodidad de todos los asistentes”, además de garantizar un mayor acceso a las entradas disponibles, dado el bajo cupo que suele destinarse al público visitante en este tipo de compromisos.
La decisión se enmarca en un “diálogo y entendimiento mutuo” entre las instituciones, que remarcaron su intención de preservar el espíritu deportivo de la Copa Libertadores y evitar situaciones de riesgo. “Ambos clubes están comprometidos en promover un espectáculo a la altura de la competencia más importante del continente, en un clima de respeto y pasión por el fútbol”, señalaron en el texto oficial.
El cruce entre la “Academia” y el “Fortín” promete ser uno de los más atractivos de los cuartos de final. La ida se jugará en Liniers, el martes 16/9 a las 19:00. Por su parte la vuelta será el martes 23/9 a las 19:00 en el estadio Presidente Perón.