La drástica decisión que tomaron Racing y Vélez tras los incidentes en Independiente- U de Chile

En un comunicado conjunto, las dirigencias de ambos clubes confirmaron que los duelos programados para el 16 de septiembre en el estadio José Amalfitani y el 23 en el Presidente Perón serán exclusivos para socios y socias locales. El objetivo, explicaron, es “priorizar la seguridad, el bienestar y la comodidad de todos los asistentes”, además de garantizar un mayor acceso a las entradas disponibles, dado el bajo cupo que suele destinarse al público visitante en este tipo de compromisos.