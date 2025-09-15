Secciones
Mateo Coronel viajó a México para sumarse a Querétaro

El delantero dejó Atlético y será jugador del club mexicano hasta diciembre de 2026.

Mateo Coronel viajó a México junto a su representante Borja García. Mateo Coronel viajó a México junto a su representante Borja García. @CLMerlo.
Hace 1 Hs

Mateo Coronel ya emprendió viaje rumbo a México para convertirse en nuevo refuerzo de Querétaro. El delantero de 26 años deja Atlético y continuará su carrera en la Liga MX, en una transferencia que estaba encaminada desde hace varios días.

La operación se cerró en condición de préstamo hasta diciembre de 2026, con una obligación de compra sujeta al cumplimiento de objetivos deportivos. De esta manera, el “Decano” pierde a una de sus piezas más importantes en ataque en pleno desarrollo del Clausura.

En la foto difundida en las últimas horas por el periodista César Luis Merlo se lo ve a Coronel en el aeropuerto, acompañado por su representante, Borja García, antes de emprender vuelo hacia México. El futbolista será presentado oficialmente en las próximas horas por el club mexicano, que lo sumará de inmediato a sus entrenamientos.

Coronel venía siendo una de las principales cartas ofensivas de Atlético, y su salida obliga al entrenador Lucas Pusineri a reconfigurar el ataque. La dirigencia tucumana, mientras tanto, trabaja en opciones para reforzar al plantel, que afronta semanas decisivas en el campeonato.

