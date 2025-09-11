Mateo Coronel, con un pie afuera de Atlético Tucumán rumbo a México

Según pudo saber LA GACETA, las conversaciones se encuentran en una etapa decisiva y las partes trabajan contrarreloj, ya que el mercado de pases en México cierra mañana. De concretarse, el delantero dejará al “Decano” en medio de un semestre cargado de compromisos y con Lucas Pusineri en plena búsqueda de variantes ofensivas.