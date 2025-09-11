Secciones
Mateo Coronel, con un pie afuera de Atlético Tucumán rumbo a México

El delantero negocia un préstamo a Querétaro y el cierre depende del límite del mercado.

Mateo Coronel estaría en negociaciones con el Querétaro de México. Mateo Coronel estaría en negociaciones con el Querétaro de México. Matías Napoli Escalero / Especial para La Gaceta
Hace 20 Min

Atlético podría sufrir una baja sensible en las próximas horas. Mateo Coronel tiene muy avanzada su salida hacia el fútbol mexicano: el atacante está en la mira de Querétaro, que pretende incorporarlo a préstamo con cargo y opción de compra.

Según pudo saber LA GACETA, las conversaciones se encuentran en una etapa decisiva y las partes trabajan contrarreloj, ya que el mercado de pases en México cierra mañana. De concretarse, el delantero dejará al “Decano” en medio de un semestre cargado de compromisos y con Lucas Pusineri en plena búsqueda de variantes ofensivas.

Coronel llegó a Atlético en 2022 y se ganó un lugar importante en el esquema del entrenador, aportando goles, dinámica y sacrificio en la presión. Su salida representaría un golpe para la delantera, sobre todo tras la sanción de Leandro Díaz.

La definición será inminente: si las condiciones logísticas y contractuales se resuelven en las próximas horas, Coronel pondrá rumbo a Querétaro. 

Temas Club Atlético TucumánMateo Coronel
