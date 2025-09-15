¿Por qué se conmemora el Día del Hincha Decano en Atlético Tucumán?

Cada 15 de septiembre, Atlético Tucumán recuerda a Luis Gerardo Caro, un hincha de apenas 14 años cuya vida quedó truncada en medio de la violencia en el fútbol. Ese día, en 2001, se disputaba un clásico amistoso en La Ciudadela. Los simpatizantes “decanos” ocupaban la tribuna norte y debían salir primero. La demora en la evacuación derivó en la represión policial con gases lacrimógenos y balas de goma. En plena corrida, los hinchas de Atlético se toparon con una emboscada de la barra de San Martín, que atacó con disparos por la espalda. Una bala alcanzó a “Luisito”, quien ingresó con vida al hospital Padilla, pero falleció mientras lo operaban.
En homenaje a aquel adolescente, el club y los simpatizantes resolvieron instituir el 15 de septiembre como el Día del Hincha Decano. Con el tiempo, la tribuna de calle Chile del Monumental también adoptó el nombre de Luis Caro, como símbolo de memoria.
“El origen de esta fecha surge a partir de la iniciativa de la agrupación Monumental, que propuso conmemorar el fallecimiento de Luis Caro como el Día del Hincha. Es una historia dura, pero que fue ganando fuerza con el paso de los años hasta oficializarse”, manifestó Silvio Nava, jefe de prensa e historiador del club.
En 2023, Atlético publicó un video en su canal de YouTube con el testimonio de María Alejandra Sucre, madre de Luisito. “Desde 2002 todos los 15 de septiembre se festeja el Día del Hincha Decano. La tribuna de calle Chile lleva el nombre de mi hijo, ese niño que fue a ver a sus colores y nunca más volvió a su casa”, expresó.
La mamá también hizo un llamado a los hinchas y a las familias. “Quiero hablarles a todos los Luis Caro que vendrán y, sobre todo, a los papás. Tenemos que ser el ejemplo cuando venimos a la cancha, desde el comportamiento hasta lo que se canta”, dijo. “Luis era muy alegre. Yo siempre le pido a Dios que el 15 me mande fuerzas para festejar, porque a él le hubiese gustado que este día se celebre con alegría”, agregó.
Así, cada año, el Día del Hincha Decano se convierte en un acto de homenaje y reflexión. Los fanáticos se acercan al Cementerio del Norte, donde descansan los restos de Luis, y en el Monumental de 25 de Mayo y Chile su nombre permanece vivo, pintado en la tribuna y en la memoria.