Secciones
DeportesFútbol

¿Por qué se conmemora el Día del Hincha Decano en Atlético Tucumán?

El 15 de septiembre quedó grabado en la memoria “decana” tras la muerte de Luis Caro, de 14 años, en un clásico amistoso de 2001. Desde entonces, la fecha se transformó en homenaje y reflexión para toda la hinchada.

HOMENAJE EN EL MONUMENTAL. La tribuna de calle Chile lleva el nombre de Luis Caro, en memoria del joven hincha decano. HOMENAJE EN EL MONUMENTAL. La tribuna de calle Chile lleva el nombre de Luis Caro, en memoria del joven hincha decano. LA GACETA / DIEGO ARAOZ
Hace 22 Min

Cada 15 de septiembre, Atlético Tucumán recuerda a Luis Gerardo Caro, un hincha de apenas 14 años cuya vida quedó truncada en medio de la violencia en el fútbol. Ese día, en 2001, se disputaba un clásico amistoso en La Ciudadela. Los simpatizantes “decanos” ocupaban la tribuna norte y debían salir primero. La demora en la evacuación derivó en la represión policial con gases lacrimógenos y balas de goma. En plena corrida, los hinchas de Atlético se toparon con una emboscada de la barra de San Martín, que atacó con disparos por la espalda. Una bala alcanzó a “Luisito”, quien ingresó con vida al hospital Padilla, pero falleció mientras lo operaban.

EL RECUERDO DE LUISITO. El adolescente de 14 años cuya vida quedó marcada para siempre en la historia de Atlético Tucumán. EL RECUERDO DE LUISITO. El adolescente de 14 años cuya vida quedó marcada para siempre en la historia de Atlético Tucumán.

En homenaje a aquel adolescente, el club y los simpatizantes resolvieron instituir el 15 de septiembre como el Día del Hincha Decano. Con el tiempo, la tribuna de calle Chile del Monumental también adoptó el nombre de Luis Caro, como símbolo de memoria.

“El origen de esta fecha surge a partir de la iniciativa de la agrupación Monumental, que propuso conmemorar el fallecimiento de Luis Caro como el Día del Hincha. Es una historia dura, pero que fue ganando fuerza con el paso de los años hasta oficializarse”, manifestó Silvio Nava, jefe de prensa e historiador del club.

En 2023, Atlético publicó un video en su canal de YouTube con el testimonio de María Alejandra Sucre, madre de Luisito. “Desde 2002 todos los 15 de septiembre se festeja el Día del Hincha Decano. La tribuna de calle Chile lleva el nombre de mi hijo, ese niño que fue a ver a sus colores y nunca más volvió a su casa”, expresó.

La mamá también hizo un llamado a los hinchas y a las familias. “Quiero hablarles a todos los Luis Caro que vendrán y, sobre todo, a los papás. Tenemos que ser el ejemplo cuando venimos a la cancha, desde el comportamiento hasta lo que se canta”, dijo. “Luis era muy alegre. Yo siempre le pido a Dios que el 15 me mande fuerzas para festejar, porque a él le hubiese gustado que este día se celebre con alegría”, agregó.

Así, cada año, el Día del Hincha Decano se convierte en un acto de homenaje y reflexión. Los fanáticos se acercan al Cementerio del Norte, donde descansan los restos de Luis, y en el Monumental de 25 de Mayo y Chile su nombre permanece vivo, pintado en la tribuna y en la memoria.

Temas TucumánLiga Profesional de FútbolClub Atlético TucumánAtlético Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Atlético Tucumán celebra el Día Mundial del Hincha Decano con un emotivo mensaje en sus redes

Atlético Tucumán celebra el Día Mundial del Hincha Decano con un emotivo mensaje en sus redes

Lo más popular
Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut
1

Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país
2

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta
3

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta

Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes
4

Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes

La carencia de infraestructura en Tucumán pone en jaque a ciclistas
5

La carencia de infraestructura en Tucumán pone en jaque a ciclistas

Obediencia o castigo: la regla oculta en el fútbol argentino de Claudio Tapia
6

Obediencia o castigo: la regla oculta en el fútbol argentino de Claudio Tapia

Más Noticias
Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut

Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut

Con Franco García como figura, así quedó el 1x1 de San Martín en la goleada sobre Atlanta

Con Franco García como figura, así quedó el 1x1 de San Martín en la goleada sobre Atlanta

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país

San Martín de Tucumán se reencontró con su esencia y goleó por 4-0 a un Atlanta sorprendido

San Martín de Tucumán se reencontró con su esencia y goleó por 4-0 a un Atlanta sorprendido

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta

La carencia de infraestructura en Tucumán pone en jaque a ciclistas

La carencia de infraestructura en Tucumán pone en jaque a ciclistas

Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes

Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes

Obediencia o castigo: la regla oculta en el fútbol argentino de Claudio Tapia

Obediencia o castigo: la regla oculta en el fútbol argentino de Claudio Tapia

Comentarios