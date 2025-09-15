¿Por qué se conmemora el Día del Hincha Decano en Atlético Tucumán?

Cada 15 de septiembre, Atlético Tucumán recuerda a Luis Gerardo Caro, un hincha de apenas 14 años cuya vida quedó truncada en medio de la violencia en el fútbol. Ese día, en 2001, se disputaba un clásico amistoso en La Ciudadela. Los simpatizantes “decanos” ocupaban la tribuna norte y debían salir primero. La demora en la evacuación derivó en la represión policial con gases lacrimógenos y balas de goma. En plena corrida, los hinchas de Atlético se toparon con una emboscada de la barra de San Martín, que atacó con disparos por la espalda. Una bala alcanzó a “Luisito”, quien ingresó con vida al hospital Padilla, pero falleció mientras lo operaban.