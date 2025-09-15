Carlos Abeldaño sigue en la Primera de Atlético Tucumán y se mete en la consideración de Pusineri

El juvenil, que ya venía mostrando buenos rendimientos en la división de Reserva y anotó seis goles, suma entrenamientos con el plantel profesional y se posiciona en la consideración del entrenador para futuros partidos del Clausura. La prioridad inmediata de Pusineri está puesta en el duelo contra River, previsto para el fin de semana, y allí las principales cartas ofensivas que analiza son Mateo Bajamich y Leandro Díaz, aunque Abeldaño permanece como una opción en el recambio.