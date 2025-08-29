Del barrio 11 de Marzo al sueño de Primera: la lucha de Carlos Abeldaño, el goleador de la Reserva de Atlético Tucumán
El delantero surgido en las infantiles de Amalia y Tucumán Central lleva cinco goles en el torneo y se convirtió en una de las figuras de la Reserva del “Decano”. Su historia está marcada por la lucha de su familia, la fe en Dios y el sueño de llegar a Primera.
Carlos Gabriel Abeldaño lleva cinco goles en la Reserva del "Decano". Gentileza Carlos Abeldaño.
Hace 2 Hs
Temas Club Atlético Vélez Sarsfield Asociación Atlética Argentinos JuniorsClub Tucumán CentralClub Atlético TucumánHugo ColaceTorneo Clausura 2025
