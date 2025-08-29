Secciones
Del barrio 11 de Marzo al sueño de Primera: la lucha de Carlos Abeldaño, el goleador de la Reserva de Atlético Tucumán

El delantero surgido en las infantiles de Amalia y Tucumán Central lleva cinco goles en el torneo y se convirtió en una de las figuras de la Reserva del “Decano”. Su historia está marcada por la lucha de su familia, la fe en Dios y el sueño de llegar a Primera.

Carlos Gabriel Abeldaño lleva cinco goles en la Reserva del Decano. Carlos Gabriel Abeldaño lleva cinco goles en la Reserva del "Decano". Gentileza Carlos Abeldaño.
Temas Club Atlético Vélez Sarsfield Asociación Atlética Argentinos JuniorsClub Tucumán CentralClub Atlético TucumánHugo ColaceTorneo Clausura 2025
Comentarios