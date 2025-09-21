Cinco aplicaciones para crear un menú semanal saludable con Inteligencia Artificial

Cuando lo que escasea es el tiempo, pensar en cocinar o qué preparar cada día se vuelve un verdadero desafío para muchas personas. Con la Inteligencia Artificial (IA) integrada cada vez más a nuestras vidas, esta herramienta puede convertirse en una aliada para quienes buscan mantener una alimentación saludable. Al alcance del teléfono, una serie de aplicaciones puede resolverte parte del problema, creando un menú semanal personalizado, aprovechando lo que ya tienen en casa y adaptándose a sus necesidades nutricionales.
Si lo que buscas es evitar repetir los mismos platos, las aplicaciones con inteligencia artificial surgen como herramientas eficaces para impulsar una alimentación saludable desde la practicidad.
Aplicaciones con Inteligencia Artificial para crear un menú saludable
Ekilu
Es una plataforma que a partir de los alimentos que tienes en casa te propone recetas sencillas y rápidas de hacer para que tengas una dieta equilibrada. Gracias a sus algoritmos, permite aprovechar los ingredientes disponibles y evitar el desperdicio, generando propuestas variadas que priorizan la salud.
Eat This Much
Se presenta como un planificador automático de comidas que genera menús adaptados a tus objetivos nutricionales. El usuario solo necesita ingresar datos como sus metas de calorías, restricciones alimentarias y preferencias personales. A partir de allí, la aplicación elabora un menú semanal equilibrado, detallando porciones, recetas y lista de compras.
Nooddle
Ofrece un plan personalizado, basado en los gustos y hábitos alimenticios del usuario. Su propuesta es combinar salud y sabor, permitiendo que cada menú esté alineado con el estilo de vida de cada persona.
Prospre
Es una app especializada en planes de comidas con control de macronutrientes, ideal para quienes siguen dietas específicas como la keto o la alta en proteínas.
My Diet Meal Plan
Es una herramienta que proporciona ideas de menús balanceados para quienes desean mejorar su alimentación de forma gradual.