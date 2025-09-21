Cinco aplicaciones para crear un menú semanal saludable con Inteligencia Artificial

Cuando lo que escasea es el tiempo, pensar en cocinar o qué preparar cada día se vuelve un verdadero desafío para muchas personas. Con la Inteligencia Artificial (IA) integrada cada vez más a nuestras vidas, esta herramienta puede convertirse en una aliada para quienes buscan mantener una alimentación saludable. Al alcance del teléfono, una serie de aplicaciones puede resolverte parte del problema, creando un menú semanal personalizado, aprovechando lo que ya tienen en casa y adaptándose a sus necesidades nutricionales.