"El verano en que me enamoré", la serie que causa sensación en Amazon Prime: ¿de qué trata?

La serie “El verano en que me enamoré”, disponible en Amazon Prime Video, se ha consolidado como un fenómeno dentro de la plataforma. Tras dos años de pausa, la tercera temporada ya se encuentra entre los contenidos más vistos, lo que demuestra el interés sostenido del público. Más allá de ser la adaptación de la trilogía superventas de Jenny Han, la historia ha logrado conquistar a su propio público, cumpliendo así el difícil reto de satisfacer tanto a los lectores como a los espectadores.