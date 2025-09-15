El fenómeno Tiny Desk: ¿qué significa que Fito Páez se una a este icónico formato?

Lo que distingue a Tiny Desk es su formato despojado de distracciones auque cuente con excentricidades, donde solo importan los instrumentos y la voz de los invitados. Las reglas son claras: no se permiten equipos que amplifiquen el sonido o la voz, como monitores vocales o Auto-Tune. Los músicos, sin importar cuántos sean, deben caber detrás del escritorio funcional de Boilen, ofreciendo versiones nunca antes imaginadas de canciones populares. Este enfoque puro y honesto brinda una exposición invaluable a artistas emergentes y permite a las superestrellas mostrarse de una forma íntima y desafiante.